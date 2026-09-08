1.600 de paturi în plus sunt necesare în Congo pentru pacienții cu Ebola. OMS trage un semnal de alarmă

Foto Agerpres - Ambulanța spitalului provincial al Poliției Naționale Congoleze din provincia Ituri

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) transmite că numărul paturilor pentru pacienţii cu Ebola în Republica Democratică Congo este departe de a fi suficient.

Este nevoie de două ori mai multe paturi pentru pacienții de Ebola din Congo, a precizat marţi OMS în Geneva, adăugând că acestea trebuie amenajate şi în afara provinciei Ituri, focarul iniţial al epidemiei, scrie Agenția Anadolu.

În acest moment există 59 de centre de tratament, care conțin 1.400 de paturi în această ţară a doua ca suprafaţă din Africa, a zis expertul OMS în logistică Luca Fontana, revenit dintr-o misiune în Congo. Este nevoie de 1.600 de paturi suplimentare, a adăugat el. De asemenea, numărul asistenţilor sanitari trebuie crescut semnificativ, de la 4.000 la 9.000.

Conform datelor oficiale, 6.686 de persoane au fost deja infectate în epidemia în desfăşurare, înregistrându-se 3.266 de decese.

Câți pacienţi se află în prezent sub tratament sau la izolare în Congo

Institutul sanitar naţional din Congo spune că 819 pacienţi se află în prezent sub tratament sau la izolare

Sunt în plină desfăşurare sesiuni de instruire a personalului sanitar astfel încât serviciile sanitare să poată fi oferite şi în afara centrelor Ebola. O parte dintre cei 1.500 de pacienţi ce s-au vindecat de Ebola urmează şi ei cursuri de instruire.

Tratamentul corespunzător unui număr de 50 de paturi costă aproximativ 500.000 de dolari, a zis Fontana. Combinezonul de protecţie pentru personalul de îngrijire, ce poate fi purtat doar o singură dată, costă 25 de dolari pe tură.

La finalul lunii august epidemia de Ebola a luat amploare în Congo.

Experţii în sănătate consideră însă că există un număr mult mai mare de cazuri de Ebola care nu au fost raportate.

Care sunt simptomele Ebola?



Ebola e o boală rară, însă extrem de gravă, provocată de un virus. Virusurile Ebola infectează în mod obișnuit animalele, în special liliecii frugivori, însă focarele în rândul oamenilor pot începe atunci când persoanele consumă sau manipulează animale infectate.

Simptomele apar după o perioadă de incubație între două și 21 de zile. Debutul este brusc și seamănă cu cel al gripei sau al malariei

Ebola se manifestă prin febră, dureri de cap și oboseală. Pe măsură ce boala evoluează, apar vărsăturile și diareea. Formele severe pot duce la afectarea funcției mai multor organe. Unii pacienți dezvoltă hemoragii interne și externe.

Virusul se transmite de la o persoană la alta prin contactul cu fluide biologice infectate, precum sângele sau vărsăturile. În trecut, focarele de Ebola erau de dimensiuni scăzute și rămâneau limitate la zone rurale izolate. Urbanizarea aduce însă populații tot mai mari în proximitatea habitatelor naturale ale acestor virusuri și crește riscul de transmitere.