AfD, la porțile guvernării în Saxonia-Anhalt. Ștefan Popescu explică de ce au votat nemții acest partid și dacă s-ar putea „meloniza“

Foto: Agerpres

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a vorbit despre impactul pe care victoria zdrobitoare a AfD în landul Saxonia-Anhalt îl va avea asupra alegătorilor din alte state europene care vor merge la urne în perioada următoare. De asemenea, el a combătut o eventuală „melonizare“ a partidului condus de Alice Weidel și a precizat că AfD își va continua mai degrabă aceeași agendă dură până în momentul în care va ajunge la putere la nivel federal.

Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut duminică o victorie istorică în landul Saxonia-Anhalt după ce a acumulat aproape 44% din totalul voturilor exprimate. Triumful formațiunii anti-imigrație este cu atât mai mare cu cât principalul partid de dreapta din Germania, CDU, a obținut sub 18%.

L-am contactat pe Ștefan Popescu, analist de politică externă, pentru a-i cere un punct de vedere privitor la rezultatul alegerilor din landul est-german. Potrivit acestuia, victoria AfD trebuie privită cu o anumită „detașare și luciditate“.

„Fără îndoială că este o victorie semnificativă. Este pentru prima dată când AfD se află la porțile guvernării. Că va reuși sau nu să obțină o coaliție care să o instaleze la guvernare este altceva, însă prin cele aproape 44%, rezultatul este fără îndoială remarcabil“, a spus analistul de politică externă.

Ștefan Popescu a evidențiat, de asemenea, prăbușirea CDU la puțin peste 17%, dar și votul pentru Alianța Sahra Wagenknecht – Rațiune și Justiție (BSW), care a trecut de pragul de 5%, „un partid de stânga ultraconservator care are în comun cu AfD teme legate de migrație, de contestare a proiectului european“.

„Toate acestea ne arată o bornă în viața politică germană“, a punctat Ștefan Popescu.

Foto: Agerpres

Victoria AfD în Saxonia-Anhalt și influențarea alegătorilor din alte țări

Potrivit analistului de politică externă, victoria AfD nu poate „pune în pericol stabilitatea guvernamentală“, iar influențarea „alegătorilor din alte țări cred că este, de asemenea, limitată“.

„Singurul factor multiplicator este tocmai această imagine apocaliptică vehiculată în spațiul public, imagine care hrănește imaginarul din Franța, Italia, Marea Britanie și din alte țări, care votează în funcție de agenda și problemele interne“, a punctat Ștefan Popescu.

Analistul a explicat faptul că alegătorul din Saxonia-Anhalt a votat cu AfD ca urmare a „înrăutățirii condițiilor economice, creșterii prețurilor la energie, care a afectat activitățile industriale, îndeosebi industria chimică, industria metalurgică și activitățile agricole“. De asemenea, numărul mare de migranți din Germania, mai ales cei extra-europeni, a amplificat votul masiv pentru AfD, deși, în mod paradoxal, Saxonia-Anhalt nu este un land cu un număr mare de migranți.

„A existat un anumit sentiment de declin, prezent în întreaga Germanie, receptat mult mai acut în acest land, sentiment ce se explică atât prin criza modelului economic german, prin dispariția protecției militare americane, prin pierderea competitivității pe piețele globale și prin creșterea numărului de migranți (Germania este țara europeană cu cei mai mulți migranți în termeni absoluți, undeva la 25-27 de milioane, dintre care 15-18 milioane sunt de origine extra-europeană, la o populație de 83 de milioane de locuitori)“, a spus Ștefan Popescu pentru DC News.

Melonizarea AfD. Ștefan Popescu: Vom vedea o continuare a aceleiași agende radicale

Având în vedere că și în urmă cu patru ani, atunci când Giorgia Meloni a câștigat alegerile din Italia, venirea sa la guvernare era privită cu destul de mult scepticism, l-am întrebat pe Ștefan Popescu dacă ne-am putea aștepta ca și AfD, după victoria din Saxonia-Anhalt, să-și tempereze discursul. Analistul de politică externă a precizat că victoria dintr-un land „nu este suficientă“ și, mai degrabă vom vedea o continuare a aceleiași agende radicale, care să provoace în final o ascensiune la nivel federal.

De asemenea, Ștefan Popescu a precizat că „am putea asista ca o parte din establishment-ul CDU/CSU să exercite o presiune pentru ca principalul partid de guvernământ să își însușească din tematica radicală a AfD“.

Analistul de politică externă a evidențiat criza de popularitate prin care trece cancelarul Friedrich Merz, care s-a declarat profund șocat de victoria AfD în Saxonia-Anhalt.

„Cred că rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt va accentua dilema din sânul CDU, între o linie de combatere dură a AfD și linia de ocupare a tematicii AfD, care este văzută în mod obiectiv ca răspunzând unor preocupări reale existente în cadrul societății germane, nu numai în landurile de est, unde reprezintă un curent majoritar, ci tot mai mult și în landurile occidentale.

Acest rezultat poate influența relația dintre partidele aflate la guvernare în Germania la nivel federal, concomitent cu o criză de autoritate a cancelarului Friedrich Merz, văzut ca unul dintre responsabilii înfrângerii, precum și acestei prăbușiri spectaculoase a CDU, care niciodată nu a înregistrat un scor atât de slab în acest land mic, dar situat în inima Germaniei“, a concluzionat, pentru DC News, analistul de politică externă Ștefan Popescu.