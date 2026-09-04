Producătorii auto cer Congresului SUA să interzică definitiv mașinile chinezești

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Marii producători auto care operează în SUA intensifică presiunea asupra Congresului pentru a interzice definitiv vânzarea, importul și fabricarea pe plan intern de vehicule, hardware și software conectate chinezești.

Alianța pentru Inovație Auto, care reprezintă marea majoritate a companiilor care vând vehicule în SUA, a îndemnat liderii Congresului, într-o scrisoare trimisă joi, să ia măsuri înainte de sfârșitul sesiunii actuale a Congresului, pe 3 ianuarie 2027, conform CNBC.

„În acest moment, producătorii auto chinezi renunță la vehiculele subvenționate cu software și hardware conectat în întreaga lume”, a declarat John Bozzella, CEO al grupului, în scrisoarea văzută de CNBC.

„Acest lucru nu s-a întâmplat încă în SUA, dar având în vedere amploarea și urgența acestei amenințări, vă îndemnăm să adoptați o interdicție privind vehiculele, software-ul și hardware-ul chinezești înainte de terminarea sesiunii din acest an și să faceți o lege din această politică”, a adăugat el.

Alegerile de la jumătatea mandatului vor avea loc și în noiembrie, ceea ce ar putea afecta impulsul Congresului.

Mașinile chinezești, o amenințare pentru Statele Unite ale Americii

Comentariile lui Bozzella vin pe fondul eforturilor bipartizane din Cameră și Senat de a aborda problema vehiculelor chinezești, inclusiv legislația avansată de Comisia Senatului pentru Comerț care ar putea interzice Mercedes-Benz de pe piața americană, deoarece investitorii chinezi dețin aproape 20% din producătorul auto german.

Alianța pentru Inovație Auto, care include Mercedes-Benz, a declarat în scrisoarea de joi că dorește să colaboreze cu parlamentarii pentru a „obține o politică echilibrată, astfel încât toate companiile membre să continue să aibă succes și să prospere în SUA”.

Producătorii auto sunt îngrijorați de faptul că rivalii chinezi precum BYD și Geely inundă piețele globale, subminând prețurile vehiculelor și amenințând producția internă. Aceste companii cu sediul în China și-au crescut exporturile de vehicule către Europa și America Centrală și de Sud.

„Adoptarea unei interdicții permanente asupra vehiculelor chinezești și a hardware-ului și software-ului cu risc ridicat în cadrul celui de-al 119-lea Congres va transmite un mesaj clar și bipartizan că strategia Chinei de a domina producția auto globală va fi întâmpinată cu un răspuns de politică de securitate națională din partea guvernului american”, a spus Bozzella.

Exporturile auto ale Chinei au explodat

Exporturile chineze de autoturisme au crescut în ritm anual cu 73% în mai, la aproximativ 809.000 unităţi, arătau acum trei luni datele publicate de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM), majorarea preţurilor la benzină şi motorină, în urma războiului din Iran, sporind interesul pentru vehicule electrice (EV), transmite AP.

Exporturile de vehicule electrice şi hibride plug-in au crescut cu peste 50% în mai, la aproximativ 435.000 unităţi, sau mai mult de jumătate din total. În aprilie au fost exportate 796.000 autoturisme produse în China.

Totuși, în China, vânzările de autoturisme au scăzut în ritm anual cu 23,4% în mai, la 1,44 milioane unităţi, a şaptea lună de declin consecutiv, conform datelor CAAM. Vânzările de maşini echipate cu motoare pe combustie, inclusiv pe benzină şi motorină, s-au redus în ritm anual cu aproape 42%, în timp ce a crescut ponderea vehiculelor electrice.