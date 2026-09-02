După ce Modi i-a cerut lui Putin să pună capăt războiului, ministrul de externe al Indiei merge la Kiev

Premierul indian Narendra Modi (s) și președintele rus Vladimir Putih (d). Sursa foto: Agerpres

Ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, va vizita Ucraina și Polonia în perioada 3-5 septembrie, la scurt timp după ce Narendra Modi i-a cerut lui Vladimir Putin să pună capăt războiului.

Ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar se va deplasa joi în Ucraina și Polonia într-o vizită oficială de trei zile care începe la scurt timp după ce prim-ministrul indian Narendra Modi i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, transmite EFE.

'În timpul călătoriei sale, ministrul va avea consultări bilaterale cu omologii săi, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, și viceprim-ministrul și ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski', se arată într-un comunicat emis miercuri de Ministerul de Externe al Indiei.

Această vizită oficială, care va avea loc în perioada 3 - 5 septembrie, se va concentra pe consolidarea relațiilor bilaterale și va oferi, de asemenea, oportunitatea de a schimba puncte de vedere asupra evenimentelor regionale și a chestiunilor de interes comun, conform sursei citate.

"Trebuie să trecem de la un război interminabil la a pune capăt războiului"

Deplasarea la Kiev a lui Jaishankar face parte din eforturile Indiei de a menține un echilibru diplomatic delicat și are loc după întâlnirea pe care premierul Modi și președintele Putin au avut-o luni în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) organizat la Bișkek (Kârgâzstan).

La Bișkek, liderul indian a făcut un apel ferm la încetarea ostilităților, avertizând că prelungirea conflictului 'face ca umanitatea să regreseze'.

Modi a declarat că lumea „trebuie să treacă de la războiul fără sfârșit la încheierea războiului, în beneficiul umanității”.

"Trebuie să trecem de la un război interminabil la a pune capăt războiului", a mai completat premierul Modi în fața șefului de la Kremlin, reiterând că mesajul Indiei, 'o țară a păcii și țara lui Buddha', este de a găsi o soluție pașnică cât mai curând posibil.

"Fiecare zi petrecută în război împinge omenirea înapoi, în timp ce fiecare pas făcut către pace umple omenirea cu o nouă speranță și un nou entuziasm. Trebuie să ne îndepărtăm de războiul fără sfârșit și să ajungem la încheierea războiului. Acest lucru este esențial pentru bunăstarea omenirii. Am discutat în mod constant problema Ucrainei. După cum știți, India susține toate eforturile pentru pace și va continua să le susțină. O soluționare pașnică a tuturor problemelor cât mai curând posibil este dorința omenirii, iar acesta este mesajul Indiei. Țara lui Gandhi și țara lui Buddha împărtășesc un singur mesaj: calea păcii", a transmis Modi, față în față cu Putin.

"Ne îndreptăm în această direcţie", a răspuns Vladimir Putin.

În pofida apelurilor pentru convenirea unui armistițiu, pe care președintele Putin le-a respins în mod repetat, India și Rusia continuă să își consolideze parteneriatul strategic.

Ca urmare a războiului, India a devenit principalul importator de petrol rusesc, iar comerțul bilateral a crescut cu 2,6% în primul semestru al acestui an.

Se așteaptă ca cei doi lideri să se întâlnească din nou la summitul grupului BRICS, care va avea loc la New Delhi peste două săptămâni, conform Agerpres.

India insistă pe dialog și diplomație

Ministerul indian de Externe a precizat că cei doi lideri au discutat despre conflictele din Asia de Vest și din regiunea Mării Negre, unde, în ultimele luni, marinari indieni au fost atacați atât de forțele ruse, cât și de cele ucrainene, potrivit presei din India.

„Am avut discuții ample cu președintele Putin. Am discutat întregul spectru al Parteneriatului Strategic Special și Privilegiat dintre India și Rusia. Este îmbucurător să vedem progresele semnificative înregistrate în diverse sectoare în ultimii ani. Domeniile prioritare pentru prietenia dintre India și Rusia rămân energia, inovarea, spațiul cosmic, îngrășămintele și legăturile dintre oameni”, a declarat premierul Modi.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a precizat: „Cei doi lideri și-au împărtășit, de asemenea, punctele de vedere cu privire la principalele probleme regionale și globale de interes comun, inclusiv conflictele din Asia de Vest și regiunea Mării Negre, care au afectat comerțul maritim și siguranța și securitatea navigatorilor indieni. Premierul a reiterat că dialogul și diplomația reprezintă calea de urmat pentru soluționarea conflictelor”.

Viitorul summit BRICS a ocupat un loc important în discuții, iar Modi a declarat că „așteaptă cu nerăbdare să îl întâmpine pe președintele Putin în India, cu ocazia celui de-al 18-lea summit BRICS, care va avea loc în perioada 12-13 septembrie”.

Putin laudă evoluția relațiilor ruso-indiene

Întâlnirea de la Bișkek dintre Modi și Putin fusese discutată și în timpul vizitei ministrului indian de Externe, Jaishankar, la Kremlin, pe 24 august. Atunci, Putin indicase că se va întâlni cu premierul Modi în Kârgâzstan și, de asemenea, la summitul BRICS de la Delhi.

„De această dată, întâlnirea noastră are loc în ajunul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai - o organizație care lucrează pentru aprofundarea contactelor dintre țările Sudului Global și ale Estului, promovează dezvoltarea socioeconomică și culturală a regiunii și contribuie la construirea unei lumi multipolare juste”, a declarat președintele Putin.

El a reamintit că anul viitor se vor împlini 80 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre New Delhi și Moscova.

Președintele rus a mai spus că schimburile comerciale și cooperarea economică dintre Rusia și India înregistrează evoluții pozitive, volumul schimburilor comerciale crescând cu peste 2%. El a remarcat și creșterea schimburilor turistice dintre cele două țări, cu o majorare de 16% în 2025.

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