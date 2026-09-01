Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal pentru operarea lor

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Guvernul slovac va trimite în România radare de joasă altitudine şi personal care să le utilizeze, a anunţat marţi ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Radu Miruţă participă zilele acestea la Reuniunea informală a miniştrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Wicklow, în Irlanda.

"Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulţumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea şi Guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine şi personal care să le utilizeze! Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut şi la nivelul NATO şi la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la graniţa noastră estică. Este un răspuns care mă bucură după întâlniri în care am cerut, am explicat şi am argumentat. Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!", a scris el pe Facebook.

Radu Miruţă i-a mulţumit ministrului slovac Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniştrilor Apărării din Uniunea Europeană, desfăşurată în Irlanda.

"Am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcţionează cooperarea dintre state. România a dovedit că este un partener serios, care nu cere nimic înainte de a-şi face singură lecţiile. Şi da, lecţii nefăcute de ani buni au fost făcute în doar câteva luni", a transmis Radu Miruţă.

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România își consolidează capacitatea de detectare a dronelor

România s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe pătrunderi ale unor drone în spațiul său aerian. Situațiile au apărut în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii și localităților ucrainene aflate în apropierea graniței românești. Ministrul Apărării Naționale a raportat în mai multe rânduri detectarea unor drone care au pătruns, pentru perioade scurte sau mai lungi, în spațiul aerian național.

Radarele de acest tip sunt utile pentru detectarea țintelor care zboară jos și pot fi mai greu de observat de sistemele radar convenționale. Acesta este și scopul declarat al demersului: întărirea supravegherii la frontiera estică.

În contextul războiului din Ucraina și al incidentelor cu drone în apropierea sau chiar pe teritoriul României, radarele pot ajuta la identificarea mai rapidă a unor astfel de amenințări. România are graniță directă cu Ucraina, iar această capacitate este necesară pentru protejarea teritoriului și a infrastructurii critice.

România are deja sisteme radar, însă există situații în care dronele care zboară foarte jos sunt dificil de detectat, mai ales din cauza reliefului. Radu Miruță a explicat anterior că unele drone pot să nu fie văzute de radarele existente atunci când zboară la anumite altitudini sau pe anumite trasee.

În luna iulie, România a semnat prin SAFE contractul pentru 12 radare de la Thales, iar primul era programat pentru livrare începând cu luna a 11-a. Radu Miruță a spus atunci că aceste radare sunt necesare inclusiv pentru situația dronelor care zboară la joasă altitudine.

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România a semnat contractele din SAFE pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales

Radu Miruţă a transmis atunci că au fost semnate două contracte de achiziţie prin SAFE. Acestea presupun livrarea a 12 elicoptere de către compania Airbus şi 12 radare de către Thales.

"Situaţia la zi cu contractele SAFE. Astăzi, la ora 11, am semnat contractele pentru ceea ce rămăsese de semnat, şi anume cele 12 elicoptere cu Airbus şi 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacţiune cu platforma IAR Ghimbav pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare, am obţinut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situaţia dronelor care zboară la joasă altitudine, începând cu luna 11, deci nu un an şi jumătate, mai devreme.

Au fost nişte contracte care, fiind achiziţii în comun, s-au desfăşurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franţa, care a colectat contribuţia de la ţările care s-au întregistrat pentru achiziţia în comun. Preţul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziţie în comun. Noi am încercat o discuţie separată cu aceste companii, cărora le-am cerut localizare în România. (...) Am reuşit ca obligaţiile acestor companii cu privire la localizarea în România să fie asumate şi prin contractul pe care îl avem cu Guvernul francez", a precizat Radu Miruţă într-o conferinţă de presă.