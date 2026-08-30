Spania se pregătește de un „Super Septembrie”. Tot mai mulți turiști își mută vacanțele în prima lună de toamnă

Tot mai mulți turiști aleg Spania drept destinație de vacanță pentru luna septembrie. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Pixabay

Spania se pregătește de un „Super Septembrie”, în contextul în care tot mai mulți turiști preferă această lună pentru vacanțe mai ieftine și mai puțin caniculare.

Pentru unii oameni, septembrie ar putea părea o lună improbabilă pentru o vacanță. Vara se sfârșește, începe toamna, iar copiii se pregătesc să se întoarcă la școală. Totuși, nu toți gândesc așa. În ultimii trei ani, tendința a mers exact în direcția opusă. Septembrie trăiește un moment de glorie printre turiști, care schimbă vârful verii pentru soarele de final de sezon, aglomerația mai mică și biletele mai ieftine, scrie Euronews.

Raportul ABTA privind tendințele de călătorie din 2026 evidențiază tendința „Super septembrie”, deoarece tot mai mulți turiști aleg prima lună de toamnă pentru vacanță, relatează sursa citată.

Din anul 2023, intenția turiștilor de a petrece o vacanță în străinătate în septembrie a crescut constant, aproape un sfert (24%) declarând în 2025 că intenționează să plece în vacanță în prima lună de toamnă. Este o creștere față de 23% în 2024 și 17% în 2023, iar ABTA se așteaptă ca tendința să continue.

Creșterea popularității lunii septembrie pentru vacanțe, confirmată și de datele agențiilor de turism

În plus, nu doar datele ABTA indică creșterea popularității lunii septembrie, ci și cele ale agențiilor de turism.

„Observăm o schimbare clară în modul în care călătorii europeni abordează începutul sezonului intermediar”, a declarat pentru Euronews Travel Marcin Starkowski, manager de relații publice de grup la agenția de turism online eSky.com.

„Sezonul intermediar” (shoulder season) se referă la lunile mai liniștite de dinaintea și de după vârful de sezon al unei destinații, care le oferă vizitatorilor mai puțină aglomerație și, adesea, un raport mai bun calitate-preț.

„Septembrie devine o lună din ce în ce mai atractivă pentru călătorii, îmbinând vreme favorabilă cu prețuri mai mici, mai puțină aglomerație și o flexibilitate mai mare decât în ​​timpul lunilor de vară”, a adăugat Starkowski, subliniind, de asemenea, o creștere de 57% de la an la an a rezervărilor din septembrie.

Spania, favorita turiștilor pentru vacanțe în septembrie

Dar încotro se îndreaptă turiștii care caută un septembrie de neuitat? Potrivit datelor eSky, Spania a atras cei mai mulți turiști, cu o cotă de 27,9% din rezervările pentru septembrie anul acesta, înaintea Greciei (17%), Italiei (10%), Turciei (6,5%) și Bulgariei (6%).

Vacanțele din septembrie pot aduce, de asemenea, un preț mai mic. Din Bruxelles, tarifele de zbor către destinații din Spania sunt considerabil mai accesibile, conform datelor eSky, care au constatat că:

Malaga: a scăzut de la 278 EUR în iulie la 148 EUR în septembrie, o scădere de 46,8%

Valencia: a scăzut de la 241 EUR în iulie la 217 EUR în septembrie, o scădere de 10%

Madrid: a scăzut de la 219 EUR în iulie la 114 EUR în septembrie, o scădere de 47,9%

Asturias (Oviedo): a scăzut de la 299 EUR în iulie la 106 EUR în septembrie, o scădere de 64,5%.

„Pe toate cele patru rute, tarifele se reduc odată ce aglomerația vacanțelor de vară se încheie, cu cea mai abruptă scădere la zborurile către Asturias și Madrid”, a spus Starkowski.

În luna septembrie, Spania este plină de festivaluri și evenimente culturale, iar asta atrage și mai mulți turiști dornici de distracție. În Barcelona, ​​La Mercè este cel mai mare festival al orașului - un eveniment de patru zile sărbătorit în tot orașul cu artificii, turnuri umane care sfidează gravitația și fel de fel de parade. Tot în septembrie e și Ziua Americii din Asturias, unde care alegorice, grupuri folclorice și parade colorate îi celebrează pe emigranții regiunii în America, cei care obișnuiau să se întoarcă în vizită în timpul verii.

Topul țărilor preferate de turiști pentru vacanțe în septembrie

Pentru a observa care sunt preferințele turiștilor pentru luna septembrie, sursa citată a analizat care sunt țările în care se fac cele mai multe rezervări prin intermediul agenției de turism online eSky.com. Iată ce arată datele:

1. Spania: 27,9%

2. Grecia: 17%

3. Italia: 10%

4. Turcia: 6,5%

5. Bulgaria: 6%

„Ceea ce leagă aceste destinații este capacitatea lor de a oferi o extensie autentică a verii. Turiștii nu mai trebuie să aleagă între o vacanță clasică și o escapadă urbană însorită în toamnă – multe destinații combină temperaturile calde, prețurile atractive și o ofertă bogată de experiențe. Totodată, călătoriile din sezonul intermediar le permit turiștilor să evite perioadele cele mai aglomerate, făcând vizitarea și explorarea destinațiilor mai comode”, a spus Starkowski.

În România avem „Litoralul pentru Toți”

Și în cazul vacanțelor din România, în ultimii ani septembrie s-a transformat într-o adevărată „a patra lună de vară”, perioadă în care turiștii se pot bucura de soare și de beneficiile Mării Negre la prețuri accesibile tuturor. Vacanțele devin mai accesibile, plajele sunt mai aerisite, apa mării mai curată, iar atmosfera este relaxantă, departe de aglomerația specifică vârfului de sezon.

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