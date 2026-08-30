Angela Merkel, înspăimântată că AfD a devenit o forță „pangermană” înaintea alegerilor din Saxonia-Anhalt

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Cu o săptămână înainte de alegerile din landul german Saxonia-Anhalt, fostul cancelar Angela Merkel a transmis un mesaj cetăţenilor, în contextul avântului electoral pe care îl are AfD.

Fostul cancelar Angela Merkel a făcut apel la cetăţeni să apere democraţia, relatează dpa, înaintea alegerilor din landul german Saxonia-Anhalt.

Apelul lansat de Merkel

"Cred că acum, încă o dată, lucru pe care nu a trebuit să-l facem de multe decenii, trebuie să luptăm cu adevărat pentru această democraţie, pur şi simplu să o apărăm, să fim puţin curajoşi, să ne ţinem de cuvânt şi să spunem că acesta este un mod minunat de a trăi", a spus Angela Merkel sâmbătă la un eveniment organizat la Berlin.

Angela Merkel că majoritatea oamenilor nu votează cu Alternativa pentru Germania (AfD), o formaţiune de extremă dreapta.

Angela Merkel: "AfD a ajuns un fenomen pangerman"

Merkel a menţionat că AfD este foarte puternic în landurile din fosta Germanie de Est, dar a devenit puternic şi în fosta Germanie de Vest. "A ajuns un fenomen pangerman", a declarat Angela Merkel. De exemplu, partidul a obţinut câştiguri şi la alegerile din landurile Baden-Wurttemberg şi Renania-Palatinat.

În ceea ce priveşte campania electorală din Saxonia-Anhalt, Merkel a zis că AfD a reuşit, într-o oarecare măsură, să "domine toate discuţiile noastre de dimineaţă până seară". Aceasta a însemnat că alegătorii nu mai ştiu ce vor de fapt celelalte partide, a menționat Merkel.

Alegeri legislative în Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie

Un nou parlament de land va fi ales în Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie. AfD este mult în frunte în sondajele pentru alegerile de land.

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