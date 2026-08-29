A murit cel care a devenit rege la doar 3 ani. Oyo Nyimba avea 34 de ani - PrintScreen Youtube

Oyo Nyimba, cunoscut la un moment dat drept cel mai tânăr monarh în funcție din lume, a murit la doar 34 de ani.

Unul dintre monarhii tradiționali ai Ugandei, acesta a urcat pe tronul regatului Tooro în 1995, când avea doar 3 ani.

Oyo Nyimba, regele regatului tradițional Tooro din Uganda, a murit la vârsta de doar 34 de ani, a anunțat joi seară premierul regatului.

„Cu profundă tristețe și cu inima grea anunț trecerea în neființă a Majestății Sale, Omukama de Tooro, Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV”, a transmis pe rețelele sociale liderul regional al Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki.

Ce rol au monarhii tradiționali în Uganda

Uganda este o republică, condusă de un parlament și de președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986.

Cu toate acestea, țara păstrează mai multe monarhii tradiționale, ai căror regi continuă să conducă simbolic regatele așa cum existau acestea în perioada precolonială. Puterea lor este în mare parte simbolică, însă monarhii au o influență culturală și socială considerabilă.

Monarhiile tradiționale au fost desființate după obținerea independenței față de dominația colonială britanică, în 1962, de către un președinte republican care susținea că dorește unificarea noului stat. În 1993, Museveni a restabilit însă monarhiile tradiționale.

Oyo Nyimba era probabil cel mai cunoscut dintre acești monarhi, în special datorită poveștii sale neobișnuite: a urcat pe tron în 1995, la vârsta de numai 3 ani.

Ce au transmis oficialii despre moartea lui Oyo Nyimba

Liderul regional Akiiki a anunțat că regele a murit joi seară, fără să precizeze cauza decesului. Acesta a precizat că ulterior va fi publicat un comunicat oficial cu mai multe informații, inclusiv despre funeralii și perioada de doliu.

El le-a cerut locuitorilor din Tooro „să rămână uniți, calmi și să se roage în această perioadă dificilă”.

Akiiki a făcut și o dezvăluire surprinzătoare despre tânărul rege necăsătorit, care încă de la o vârstă fragedă fusese considerat unul dintre cei mai râvniți burlaci din Uganda.

„Continuitatea Coroanei este asigurată”, a declarat acesta. „Majestatea Sa lasă în urmă un Prinț ca moștenitor, a cărui identitate va fi dezvăluită oficial la momentul potrivit, în conformitate cu tradițiile și obiceiurile regatului Tooro.”

Cine a fost regele Oyo Nyimba din Tooro

Născut la 16 aprilie 1992, Oyo a fost al doilea copil al regretatului Omukama Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III și al reginei Best Kemigisa Kaboyo și avea două surori.

A urcat pe tronul regatului Tooro, situat în vestul Ugandei, în apropierea graniței cu Congo, în 1995, după moartea tatălui său.

Statutul său neobișnuit de „rege-copil” al epocii moderne a atras un interes considerabil încă de la începutul domniei sale, inclusiv din partea unor lideri internaționali precum fostul lider libian Muammar Gaddafi, care a vizitat în repetate rânduri Tooro.

În primii ani ai domniei, mama sa s-a numărat printre principalii săi consilieri, la fel ca președintele Yoweri Museveni, care a participat în 2010, la Fort Portal, la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani a regelui.

În 2025, Guinness World Records îl menționa în continuare drept cel mai tânăr monarh în funcție din lume, aceasta fiind cea mai recentă actualizare a recordului.

Oyo a petrecut o perioadă în Marea Britanie, unde și-a finalizat studiile la Universitatea din Winchester. Absența sa din Uganda a dus, în 2015, la o tentativă eșuată de contestare a poziției sale. Vărul său, prințul David Kijanangoma, s-a autoproclamat atunci adevăratul rege al Tooro și l-a acuzat pe Oyo că neglijează regiunea.

Oyo era cunoscut drept un iubitor al sportului și un susținător al clubului londonez Arsenal. De asemenea, s-a implicat în cauze precum prevenirea HIV, protejarea mediului, promovarea turismului și combaterea schimbărilor climatice.

În 2022, de exemplu, a participat la o expediție în Munții Rwenzori, prin care a încercat să promoveze potențialul turistic al Ugandei și să atragă atenția asupra riscurilor provocate de schimbările climatice.

Înainte de anunțul morții sale, presa locală îl citase pe un ministru al guvernului ugandez, potrivit căruia Oyo era grav bolnav și urma un tratament medical în Statele Unite.