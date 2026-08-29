Foto: Ambasadar Rusiei la Chișinău

Ambasadorul Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, acuză Occidentul că ar încerca să șteargă din memoria publică istoria ruso-moldovenească, invocând "tandemul Bruxelles-Bucureşti".

Ambasadorul Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, a lansat un val de acuzații la adresa Occidentului, într-un interviu acordat TASS. Întrebat ce le urează moldovenilor cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, la 35 de ani de la proclamarea independenței, Ozerov a acuzat Occidentul că ar încerca să erodeze suveranitatea şi statalitatea Republicii Moldova, afirmând că se încearcă ştergerea din memoria publică a istoriei ruso-moldoveneşti. Mai mult, ambasadorul Rusiei la Chişinău a acuzat ţările UE că ar juca un rol-cheie în acest demers şi a invocat "tandemul Bruxelles-Bucureşti", acuzând UE și România că ar privi Republica Moldova "ca pe o periferie înapoiată și lipsită de drepturi".

Cât despre Rusia, Ozerov are doar cuvinte de laudă și a încercat să transmită fidel bine-cunoscuta narațiune a lui Vladimir Putin despre "principiul egalității suverane a statelor", evident, fără a explica de ce nu respectă suveranitatea Ucrainei și menține un război agresiv care durează deja de patru ani și jumătate.

Reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a participat, joi, 27 august, la manifestările dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova și s-a întâlnit la Chișinău cu președinții Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

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Trimisul lui Putin la Chișinău: Tandemul Bruxelles-București privește Republica Moldova doar ca pe o periferie lipsită de drepturi și înapoiată

"După cum arată sondajele, cu toată diversitatea opiniilor politice, poporul moldovean își dorește să-și apere independența, fără presiuni externe pentru a-și determina destinul. Înțelegerea predominantă este că dezvoltarea suverană a republicii poate fi asigurată prin respectarea strictă a statutului neutru consacrat în constituția țării.

Pe fondul acuzațiilor nefondate de „amestec în treburile interne” vehiculate la adresa Rusiei, subliniem încă o dată: timp de secole, țara noastră a creat condiții pentru păstrarea și dezvoltarea identității originare a Moldovei. Acestea includ utilizarea forței armelor pentru a apăra populația locală de invadatorii străini care i-au negat dreptul la o existență istorică independentă.

Nu este surprinzător faptul că încercările actuale de a eroda suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova sunt însoțite de eforturi de a șterge pagini glorioase ale istoriei ruso-moldovenești din memoria publică. Tandemul Bruxelles-București, acționând în acest sens - din păcate, cu complicitatea autorităților locale - privește republica doar ca pe o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, reproducând modelul neocolonial al dependenței unilaterale, familiar elitelor occidentale și dăunător „pupilelor” lor.

La rândul său, Rusia apără în mod constant principiul egalității suverane a statelor, dreptul acestora de a-și determina liber propriul destin și de a se ghida după interesele naționale, fără diviziuni impuse din exterior în "noi" și "ei". Respectăm cu strictețe această abordare în relațiile noastre cu Republica Moldova. Îi urăm poporului moldovenesc prietenos bunăstare, pace și prosperitate, precum și conservarea bogatei sale moșteniri istorice. În lumea de astăzi, un progres autentic este greu de posibil fără a rămâne fideli propriilor rădăcini", a declarat ambasadorul Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, atunci când a fost întrebat ce le urează moldovenilor.

Oleg Ozerov susține că Occidentul se pregătește pentru un conflict armat cu Rusia până în 2030

Acuzațiile nu s-au oprit aici. Oleg Ozerov a susținut și că Republica Moldova s-ar îndrepta către o militarizare accelerată, "determinată de interesele supraveghetorilor occidentali". În plus, a încercat să paseze vina pentru crimele comise de soldații ruși în Ucraina în curtea Occidentului. Mai mult, acesta a susținut, în mod fals, că moldovenii ar fi îngrijorați în privința investițiilor în apărare făcute de autoritățile de la Chișinău.

"Cursul oficial al Chișinăului către o militarizare accelerată este determinat exclusiv de interesele supraveghetorilor occidentali, care își doresc cu disperare o „înfrângere strategică” a Rusiei și declară pregătiri pentru un conflict armat cu aceasta până în 2030. Istoria demonstrează numeroase exemple în care Occidentul „și-a aruncat fără scrupule sateliții în primul rând în focul” conflictelor militare. Asistăm la experiența tragică a aplicării acestei strategii în Ucraina, pe care elitele euro-atlantice o antrenează de ani de zile să fie „expensibilă” pentru a provoca „daune maxime” țării noastre.

Nu este vorba doar despre dotarea armatei cu arme, consolidarea infrastructurii militare și trimiterea de instructori NATO. Sub conducerea ONG-urilor occidentale, sentimentele rusofobe au fost alimentate sistematic în rândul ucrainenilor, istoria a fost rescrisă și s-a cultivat un cult al venerării criminalilor naziști. Toate acestea au avut consecințe oribile, cum ar fi împușcarea civililor în Donbas și incendierea oamenilor în clădirea sindicatelor din Odesa.

Oleg Ozerov: Rusia nu este interesată ca Moldova să repete soarta de neinvidiat a vecinului său

Din păcate, Moldova încurajează în mod evident aceste procese distructive, singura diferență fiind că populația locală rămâne în mare parte imună la „virusul nazist”. Bugetul militar este extins, iar cooperarea cu structurile de apărare euro-atlantice se intensifică. Cetățenii republicii sunt alarmați, în special, de planurile sponsorilor occidentali de a utiliza teritoriul moldovenesc pentru ca Forțele Armate Ucrainene să producă componente pentru drone, echipamente anti-drone, sisteme de război electronic și să antreneze operatori de drone.

Analizăm cu atenție toate aceste tendințe. Acordăm o atenție deosebită situației privind respectarea sau încălcarea drepturilor cetățenilor vorbitori de limbă rusă ai republicii. La rândul său, Rusia nu a căutat niciodată confruntarea și nu este în niciun caz interesată ca Moldova să repete soarta de neinvidiat a vecinului său", a mai declarat acesta.

Rusia neagă, din nou, responsabilitatea pentru dronele care încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova și al României

"Conducerea Republicii Moldova a acuzat în repetate rânduri Rusia de încălcarea spațiului său aerian cu drone. A fost efectuată vreo anchetă cu privire la aceste incidente și vi s-au furnizat dovezi care să susțină acuzațiile?", a fost întrebat apoi Oleg Ozerov.

Și, cum era de așteptat, pentru că acesta este discursul Rusiei și în cazul dronelor care încalcă spațiul aerian național al României, Oleg Ozerov a catalogat acuzațiile drept "nefondate".

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"Toate acuzațiile anterioare împotriva Rusiei de implicare în survolări sau doborâri de drone au rămas nefondate, în ciuda solicitărilor de informații specifice, cum ar fi informații despre traiectoria de zbor, detectări radar și numere de serie ale dronelor. Nu este surprinzător faptul că aceste „incidente”, care par a fi provocări puse în scenă stângaci, au devenit deja o țintă frecventă de ridicol pentru experți și publicul larg", a spus trimisul lui Putin la Chișinău.

Oleg Ozerov a fost numit Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova în anul 2024, printr-un decret semnat de președintele rus Vladimir Putin.