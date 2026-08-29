Referendum Islanda 2026 pentru aderarea la UE. Islandezii merg astăzi la vot. De ce s-au temut de Uniunea Europeană

Islanda/ Google Maps

Islanda mai face o încercare de aderare la Uniunea Europeană. Cetățenii țării sunt chemați astăzi să voteze dacă vor sau nu în UE.

Islandezii sunt chemaţi sâmbătă la secţiile de votare, în cadrul unui referendum, pentru a decide dacă ţara lor ar trebui să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană, pe fondul presiunilor geopolitice în creştere referitor la acest subiect, transmit AFP şi dpa.

Acest vot a fost anunţat în martie, după ce guvernul islandez pro-UE condus de social-democraţi făcuse, după victoria electorală din 2024, anunţul privind un referendum consacrat redeschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar.

Islanda a cerut și-n 2009 în UE, dar negocierile au fost blocate în 2013

Islanda a solicitat deja în 2009 aderarea la UE în contextul crizei financiare mondiale din acea perioadă, care a lovit serios economia ţării. Totuşi, negocierile de aderare au fost suspendate în 2013 de guvernul eurosceptic aflat atunci la conducere la Reykjavik.

Cu o populaţie de 400.000 de locuitori şi membră a NATO, Islanda este supusă unor presiuni crescânde pentru a-şi consolida legăturile cu Europa continentală.

În prezent, ţara cooperează strâns cu Uniunea Europeană în cadrul Spaţiului Economic European şi participă la spaţiul de liberă circulaţie Schengen.

Un punct important în dezbaterea privind o eventuală aderare a Islandei la UE este reprezentat de pescuit şi de controlul asupra zonelor de pescuit, un factor esenţial pentru economia islandeză.

Importanța pescuitului în Islanda. De ce se tem prin aderarea la UE

Pescuitul reprezintă unul dintre principalii piloni ai economiei Islandei, fiind adânc înrădăcinat în identitatea națională, suveranitatea și stabilitatea financiară a țării. Deși turismul și industria aluminiului s-au dezvoltat masiv în ultimele decenii, sectorul piscicol rămâne motorul vital de producție.

Sectorul pescuitului și procesării peștelui generează în mod direct aproximativ 12% din PIB-ul țării, iar, cu tot cu industriile conexe, impactul total în economie ajunge la 15%.

Produsele marine reprezintă circa 40% din totalul exporturilor de mărfuri ale Islandei.

Islanda nu doar că prinde pește, dar a dezvoltat o întreagă industrie de înaltă tehnologie, producând software, echipamente de sortare și soluții biotehnologice folosite de fabricile de profil din întreaga lume.

Pescuitul a fost principalul motiv de respingere a UE. Islandezii se tem că politica Politica Comună în domeniul Pescuitului (PCP) din UE le-ar impune cote stricte și ar acorda navelor străine acces în apele lor teritoriale, pierzând controlul asupra propriei resurse vitale.