Noul Guvern intră în linie dreaptă. Ipoteza lui Bogdan Chirieac, după anunțul lui Nicușor Dan

Liderii fostei coaliției de guvernare. Sursa foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac susține că România ar putea avea un nou guvern în luna septembrie, însă se îndoiește că acesta va rezista.

Au trecut 4 luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, iar Parlamentul nu a investit încă un nou cabinet Executiv. Preşedintele Nicuşor Dan i-a nominalizat până acum pe Eugen Tomac, care s-a retras înainte de a cere votul Parlamentului, şi pe Adrian Veştea, care nu a primit votul de învestitură. Joi, președintele a anunţat noi consultări cu partidele, pe 1 septembrie, pentru posibila desemnare a unui premier. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la Realitatea Plus.

"Am putea să avem guvern în septembrie, dar nu știu cât va dura acesta"

"S-ar putea să fie Eugen Tomac, care este considerat tehnocrat, s-ar putea să fie Alexandru Nazare, care și el este considerat tehnocrat, deși amândoi au făcut parte din partide politice. Mai mult, domnul Tomac a fost chiar președinte de partid. Sunt oameni competenți, oameni onorabili, dar nu știu dacă va funcționa Guvernul. Adică, am putea să avem guvern în septembrie, bine ar fi, dar nu știu cât va dura acest guvern. Vă dați seama că fiecare dintre miniștrii numiți acolo se va duce să ia aprobare cu ce să facă de la partidul lor. D-asta era preferabilă situația cu un premier care să fie președinte de partid, de pildă Grindeanu. PSD a luat locul 1 în alegerile din 1 decembrie 2024, așa că acest partid ar trebui să dea premierul. Nu văd cum ar putea să se înțeleagă PSD și USR, de exemplu, într-un guvern, dacă au miniștrii, și deasupra lor să fie un premier tehnocrat. Nu mi se pare fezabil. Mai ales că, atenție, țara este într-o situație din ce în ce mai dificilă pe toate planurile. Grindeanu este singura șansă pentru a trece un guvern în acest moment", a explicat Bogdan Chirieac.

"Cred că toată lumea realizează că e o urgență să avem un premier"

La finalul vizitei în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Independenței, președintele României, Nicușor Dan a făcut mai multe declarații de presă. Printre acestea au fost și subiectele legate de criza guvernamentală, noile negocieri de la Cotroceni, desemnarea unui premier și abordarea pentru Executiv.

"Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3-4 luni, când a fost, ca să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul. După cele două nominalizări, am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare, şi atunci inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie "al treilea Guvern nu a fost investit în România", sau al patrulea. Ăsta a fost motivul pentru care în lunile iulie-august, în afară de discuţiile permanente cu partidele politice, nu am făcut o desemnare.

Acum, imediat la 1 septembrie vom avea o nouă consultare, să vedem dacă formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabil. Cred că este o urgenţă. Cred că toată lumea realizează că este o urgenţă să avem Guvern, numai că este această menţiune pe care am făcut-o, că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat", a declarat Nicuşor Dan.

Varianta probabilă, Guvern cu miniştri politici

Preşedintele a spus că un cabinet cu miniştri tehnocraţi nu are mari şanse de reuşită, astfel că cel mai probabil Guvernul viitor va avea miniştri politici. În ceea ce priveşte numele premierului, Nicuşor Dan a dat de înţeles că acesta ar putea fi tehnocrat sau independent politic.

"Sunt multe ipoteze de lucru, pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile. Dar înainte să venim cu nominalizare de premier, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiul public. În acest moment, nu văd susţinere pentru un Guvern cu miniştri tehnocraţi. Este mult mai probabil un Guvern cu miniştri politici. Despre prim-ministru, mai vedem!", a declarat Nicuşor Dan.

Daniel Zamfir: El va fi premierul desemnat, am mare încredere

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a fost invitat la interviurile DC NEWS, acolo unde a vorbit și despre criza politică, în contextul în care de 112 zile avem un guvern interimar, cu puteri limitate. Deși în ultimele luni, negocierile pentru un nou Executiv au intrat în impas, pare că în curând se va ajunge la o soluție.

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a declarat, luni seară, că este "absolut convins" că șeful statului va desemna în luna septembrie un nou premier, după noi negocieri cu partidele politice. Și Sorin Grindeanu a spus, tot luni, că după 1 septembrie în mod sigur se va intra în calendarul pentru desemnarea unui prim-ministru.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a arătat încrezător că așa se va întâmpla și a spus și cine ar putea fi prim-ministrul desemnat de președintele României: "Eu cred, nu am niciun motiv să nu cred, l-am auzit și pe Eugen Tomac zilele trecute când spunea că are certitudinea că la începutul lui septembrie președintele va nominaliza un premier. Dacă Tomac are certitudinea, Tomac fiind consilierul lui Nicușor Dan, eu cred că se va întâmpla. Și nu am motive să mă îndoiesc că acel premier desemnat va fi Sorin Grindeanu și de asemenea am mare încredere că vom forma un guvern și vom discuta atunci pe măsurile pe care le-a luat guvernul acesta (Guvernul Bolojan n.r.)".

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