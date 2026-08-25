Alexandru Rogobete solicită demiterea președintelui CNAS: Accesul la medicamente nu este o "falsă criză"!

Sursa Foto: Alexandru Rogobete Facebook

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete cere demisia sau demiterea președintelui CNAS, Horațiu Moldovan.

Fostul ministru al Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, cere public demisia sau demiterea președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, pe care îl acuză de declarații iresponsabile privind lipsa citostaticelor și de gestionarea defectuoasă a accesului pacienților la tratament.

"Cer public demisia (sau demiterea) președintelui CNAS. Accesul la medicamente nu este o 'falsă criză'

Ieri, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, ne-a explicat senin că 'nu este o criză a citostaticelor', că 'nu există lipsuri' și că 'totul este în regulă'.

Alexandru Robobete: S-a dovedit că a mințit. Fie din nepricepere, fie din rea-voință

Cer public demisia sau demiterea domnului Președinte Horațiu Moldovan și explic, punctual, de ce:

A declarat total iresponsabil și 'senin' că 'nu este o criză a citostaticelor', că 'nu există lipsuri' și că 'totul este în regulă'. S-a dovedit că a mințit. Fie din nepricepere, fie din rea-voință.

Este același om care a susținut eliminarea unor medicamente ieftine din liste, deși unele sunt utilizate de milioane de pacienți, în special persoane vulnerabile.

A susținut anul trecut modificări privind accesul prin ordonanțe președințiale, cărora m-am opus. Astăzi avem copii pentru care accesul la anumite tratamente pentru epilepsie este dificil, pacienți care caută anumite citostatice și spitale publice care primesc finanțarea cu țârâita de la CNAS și încearcă să supraviețuiască de la o lună la alta.

S-a opus reformei reale (nu imaginare) de a sparge monopolul CNAS din România și de a dezvolta sistemul de asigurǎri de sǎnǎtate.

Rogobete: Moldovan promovează, probabil în asentimentul șefului său politic Bolojan, reducerea finanțării spitalelor mici

Promovează, probabil în asentimentul șefului său politic Bolojan reducerea finanțării spitalelor mici. Nu este reformă, este incompetență, pentru că închiderea spitalelor nu înseamnă mai puțini bolnavi, înseamnă sufocarea centrelor de urgență deja supraaglomerate.

Între timp, pentru că am mari rezerve că se va întâmpla această demitere sau demisie, aștept să ne explice domnul Bolojan cum este minciuna compatibilă cu reforma și cum exact trec pacienții oncologici prin 'crize false și închipuite'.

Până la urmă, cinismul declarațiilor de ieri ar fi trebuit să fie urmat de o demitere automată a președintelui CNAS, dar poate în sistemul Bolojan cinismul este premiat (cine știe) mai ales dacă scade 1-2 % din deficit cu orice preț, chiar și cu cel al pacienților.

Președintele CNAS încearcă să pozeze în tehnocrat independent. A fost însă numit politic de secretar de stat la Ministerul Sănătății și apoi numit politic de la conducerea CNAS. Nu aceasta este problema. Problema este ipocrizia de a pretinde că deciziile și declarațiile sale nu au nicio legătură cu politica pe care o execută.

Pentru cinismul declarațiilor de ieri, pentru ignorarea problemelor reale privind accesul la tratament și pentru lipsa de responsabilitate față de pacienți, îi cer public demisia președintelui CNAS.

CNAS trebuie condusă de cineva care apără accesul pacienților la sănătate, nu de cineva care le explică faptul că problemele lor sunt 'false' ", a postat Alexandru Rogobete pe Facebook.

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Șeful CNAS spunea că nu este o criză a citostaticelor

Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a declarat ieri la Digi24 că nu există o criză a citostaticelor. Totuși, potrivit șefului CNAS există însă anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. Moldovan le recomandă pacienților să anunțe la CNAS când întâmpină probleme din cauza lipsei unor medicamente.

"Nu este o criză a citostaticelor. Am discutat cu domnul președinte Vasile Barbu imediat ce am aflat acest lucru și m-am interesat. Nu este vorba despre citostatice. Mi-a semnalat un medicament antiemetic care nu era disponibil la un anumit furnizor, dar nu există lipsuri. Am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. 50% din cauzele discontinuității de medicamente în Uniunea Europeană sunt cauzate de dificultăți de producție pe care unii furnizori le au într-un moment sau altul. Dar există o soluție, ea nu este la Casa de Asigurări de Sănătate, Casa plătește, dar există o soluție la Ministerul Sănătății, există importuri de urgență în situațiile punctuale", a declarat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, pentru Digi24.

"Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale, să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele județene de asigurări de sănătate și să ne spună lucrurile acestea. Pentru că, cel puțin în ultimul an și patru luni, nu au existat astfel de discontinuități. Am avut spre finalul anului trecut o situație de câteva zile, pe care am rezolvat-o rapid. Dar suntem astăzi cu plățile la zi, mai ales pentru aceste medicamente scumpe și foarte scumpe, pentru medicamentele oncologice.

Eu nu pot să garantez că în depozite sunt medicamente, pot să verific cu Ministerul Sănătății lucrul acesta. Dar eu pot să garantez că suntem cu plățile la zi pentru medicamentele oncologice, medicamentele grave. Nu ar trebui să lipsească", a precizat Horațiu Moldovan.

"Da, iar de la 1 septembrie, odată ce va intra în funcțiune portalul eSănătateaMea, pacienții vor putea să găsească aceste numere de telefon în portalul eSănătateaMea pentru fiecare Casă de asigurări de sănătate și pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții ca, începând de astăzi, să își configureze pe telefoanele mobile aplicația ROeID, care e necesară pentru accesarea portalului e-Sănătatea Mea. Este aplicația Autorității pentru Digitalizarea României, este identitatea digitală a României, oferită de Guvernul României pentru cetățenii României, astfel încât să ne asigurăm că persoanele care vor intra în portalul e-Sănătatea Mea sunt exact, sau persoana este exact persoana respectivă, adică nu există identități false", a explicat Horațiu Moldovan.