Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, urmărită penal în dosarul lui Fănel Bogos. UPDATE: Precizările DNA - VIDEO

Foto: Facebook Cristina Trăilă

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată la DNA Iași, iar acum este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos.

UPDATE 3: AUR îi cere lui Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăilă

Alianţa pentru Unirea Românilor cere premierului interimar Ilie Bolojan să o elibereze de urgenţă pe Cristina Trăilă din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, după ce DNA a dispus urmărirea penală a acesteia într-un dosar privind folosirea influenţei politice.

Nu pronunţăm noi sentinţe şi respectăm prezumţia de nevinovăţie. Dar există o diferenţă fundamentală între răspunderea penală, care aparţine justiţiei, şi răspunderea politică. Un demnitar aflat într-o poziţie importantă în aparatul Guvernului, suspect într-un dosar privind folosirea influenţei politice, nu poate continua să ocupe liniştit aceeaşi funcţie până când situaţia sa juridică va fi lămurită. Mai ales că acest dosar nu se opreşte la Cristina Trăilă. Fănel Bogos, în dosarul căruia este acuzată doamna Trăilă de complicitate, potrivit informaţiilor din masa-media, a ajuns, în septembrie 2025, chiar în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Ilie Bolojan nu poate să se ascundă la nesfârşit, ci trebuie să iasă public şi să explice integral natura relaţiei sale cu Fănel Bogos. Nu este suficient să ni se spună că un om de afaceri cercetat pentru presupuse intervenţii la nivelul administraţiei centrale a ajuns în biroul premierului şi că întâlnirea nu a produs nimic, se arată într-un comunicat al AUR transmis marţi AGERPRES.

AUR solicită eliberarea imediată din funcţie a Cristinei Trăilă şi explicaţii publice "complete" din partea lui Ilie Bolojan privind întâlnirea şi relaţia sa cu Fănel Bogos, se menţionează în comunicat.

Justiţia va stabili vinovăţiile penale, dar responsabilitatea politică nu poate fi băgată sub preş şi nici amânată până la finalizarea unui dosar care poate dura ani, atrag atenţia reprezentanţii AUR.

UPDATE 2: Cristina Trăilă, urmărită penal. Precizările DNA

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Potrivit unui comunicat emis de Direcția Națională Anticorupție (DNA), ea este acuzată că "a apelat la rețele de influență" pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui și este cercetată pentru "complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite".

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta Trăilă Cristina, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", transmite DNA într-un comunicat de presă.

UPDATE 1: PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă

PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, și îi cere prim-ministrul demis Ilie Bolojan "să aprindă lumina în propria cămară".

"PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș.

Totodată, premierul demis Ilie Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea Guvernului și a României.

PSD subliniază că doamna Trailă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă și personală a premierului demis Ilie Bolojan. Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României!", transmite PSD într-un comunicat de presă.

Știrea inițială:

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, a fost audiată la DNA Iași. Fosta deputată ar fi fost audiată în această dimineață în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv pentru cumpărare de influență în dosarul DNA Vaslui.

Potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, Cristina Trăilă a refuzat să ofere mai multe detalii despre motivul pentru care se află la DNA Iași. În plus, avocata care o însoțea a lovit camera celui care o filma în momentul în care acesta încerca să îi adreseze întrebări Cristinei Trăilă.

"Nu mai sunteți pe domeniul public", i-a spus avocata persoanei care filma, apoi a lovit camera.

Cristina Trăilă nu a făcut nicio declarație. Precizăm că ea a fost numită în aprilie 2025 în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat și este apropiată de premierul interimar Ilie Bolojan.

Cristina Trăilă ar avea calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Totuși, Mediafax transmite, citând surse, că Trăilă este suspectă în acel dosar și va fi pusă sub acuzare. Secretar general adjunct al Guvernului Bolojan ar fi vizată în legătură cu o faptă de complicitate la infracțiunea prevăzută de articolul 13 din Legea 78/2000, potrivit informațiilor obținute de sursa citată.

Articolul în cauză prevede următoarele: "Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani".

Reamintim că dosarul omului de afaceri Fănel Bogos a fost deschis de fosta șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac, numită de către președintele Nicușor Dan procuror general al României.

Detalii despre dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat de șantaj și trafic de influență, a fost arestat peventiv, în 2025, pentru că ar fi dat sute de mii de euro pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea.

Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a peste 230.000 de păsări și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, găsindu-i o culpă lui Fănel Bogos pentru focarul de salmoneloză.

Fănel Bogos a ajuns în biroul lui Bolojan

Afaceristul vasluian Fănel Bogos ar fi căutat să îl schimbe din funcție pe directorul DSVSA prin orice mijloace, ajungând chiar în audiență la premierul Ilie Bolojan, după ce instituția a demarat mai multe controale la fermele sale. De altfel, în același dosar este vizat și Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, cel care l-ar fi dus pe Bogos la discuția cu premierul.

Bolojan declarase anterior că s-a întâlnit cu Fănel Bogos după ce Mihai Barbu i-a solicitat o audiență.

"Mi-a spus că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact", declarase Ilie Bolojan.

VEZI ȘI: Relația lui Fănel Bogos cu șeful DSVSA Vaslui, pe care voia să-l înlăture din funcție. Bogdan Chirieac: Aici nu-s personaje pozitive

Anul trecut, surse din presă aratau că Mihai Barbu și omul de afaceri Fănel Bogos au fost însoțiți la Palatul Victoria, la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, de către Cristina Trăilă. Secretarul general adjunct al Guvernului negase aceste informații.

"În legătură cu afirmațiile false vehiculate în spațiul public, pe diferite canale media, prin care s-a susținut în mod eronat că ar exista o presupusă implicare a mea în dosarul penal care îl privește pe omul de afaceri Fănel Bogoș, fac următoarele precizări:

1. Nu am nicio legătură, directă sau indirectă, cu domnul Fănel Bogos, cu activitățile sale sau cu persoanele din anturajul acestuia.

⁠

2. Nu am participat niciodată la evenimente publice sau private la care să fi fost prezent domnul Fănel Bogos.

⁠

3. Nu l-am cunosc pe domnul Fănel Bogos până la momentul la care acesta a participat la o întâlnire desfășurată într-un cadru oficial la sediul Guvernului României.

4. Nu am nicio legătură, directă sau indirectă, cu faptele sau persoanele menționate în dosarul penal.

5. Orice asociere a numelui meu cu acest dosar este complet nefondată și reprezintă o dezinformare și o încercare de denaturare a realității.

⁠

6. Am deplină încredere în instituțiile statului și în capacitatea acestora de a-și exercita atribuțiile cu obiectivitate și profesionalism.

⁠

7. Îmi rezerv dreptul de a întreprinde toate demersurile legale împotriva tuturor celor care răspândesc informații false și defăimătoare la adresa mea.

Fac apel la reprezentanții mass-media să dea dovadă de responsabilitate și rigoare profesională în transmiterea informațiilor către public, în acord cu normele deontologiei jurnalistice" spunea atunci Cristina Trăilă