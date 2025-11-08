Relația lui Fănel Bogos cu șeful DSVSA Vaslui, pe care voia să-l înlăture din funcție. Bogdan Chirieac: Aici nu-s personaje pozitive

Afaceristul vasluian Fănel Bogos ar fi căutat să îl schimbe din funcție pe directorul DSVSA prin orice mijloace, ajungând chiar în audiență la premierul Ilie Bolojan, după ce instituția a demarat mai multe controale la fermele sale. Totuși, spune analistul politic Bogdan Chirieac, detaliile din ancheta DNA ar trebui să fie privite din mai multe perspective. Directorul executiv DSVSA Vaslui ar fi un prieten vechi al lui Bogos, dar aceștia s-ar fi certat recent, lucru care ar fi dus la controale frecvente ale instituției la fermele afaceristului vasluian.

„Ei sunt miezul. Și dacă e adevărată cifra aceea vehiculată, că a costat 1,5 milioane de euro ca să intre în audiență la prim-ministru, ne dăm seama că aceștia sunt oameni foarte grei. Îi supără acum, puțin, Justiția, dar eu sper că doar puțin și că, totuși, se va rezolva... Ar fi și păcat să îi supere mai mult”, a spus ironic analistul politic, Bogdan Chirieac, în direct la Realitatea Plus.

Chirieac: „Unde sunt bolnavii cu Salmonella?”

Chirieac a spus că, de multe ori, instituțiile statului pun piedici antreprenorilor, punându-și întrebări privind informațiile potrivit cărora Bogos ar fi vândut păsări infectate cu Salmonella. Mai mult, analistul politic subliniază că nu orice întâlnire între reprezentanții mediului politic și cei din mediul de afaceri este toxică sau suspectă, o generalizare în acest sens fiind nedreaptă.

„Problema e una profundă. Să nu credem acum că orice întâlnire între un ministru și un om de afaceri e toxică, că nu este. Oamenii de afaceri, antreprenorii, în orice țară, furnizează proteina economică necesară inclusiv funcționării statului. Deci nu poți să rupi nivelul de decizie politică de cea economică - ar fi o greșeală cumplită, pentru că economicul este esențial în orice țară.

A doua chestiune este că aici nu sunt personaje pozitive. Și domnul de la DSVSA are multe bube în cap. A fost 20 de ani prieten cu omul de afaceri cu puii din Vaslui și s-au certat în ultimul an. Și când s-au certat, i-au trimis controale în fiecare zi, că l-a scos din pepeni pe Bogos.

S-a vehiculat că a vrut să vândă pui cu Salmonella - sau a vândut. Salmonella e o infecție gravă, deci unde sunt bolnavii cu Salmonella? Că nu poți să-i ignori, e o boală gravă, poate fi mortală. Unde e povestea cu puii cu Salmonella? E adevărată sau nu? Sau e un abuz al domnului Ponea de la DSVSA?

Să nu privim lucrurile dintr-o singură perspectivă, pentru că mi-e teamă că aici nu-s personaje pozitive. Vorbim și despre abuzurile statului împotriva antreprenorului, așa cum sunt și abuzurile statului împotriva cetățeanului. Chestiunea asta că s-ar fi dat 1,5 milioane de euro și n-a reușit să-l schimbe pe șeful de la DSVSA Vaslui - iarăși este puțin credibil. Că era prieten cu șeful PNL Vaslui, că i-a dat niște copane și ouă - asta cred, pentru că e obiceiul pământului, acolo! Erau prieteni și i-a zis: Nu lua pui de la alimentară, că-ți dau eu BIO”, a mai punctat analistul politic.