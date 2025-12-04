NATO pregătește o flotă împotriva submarinelor rusești după ce acțiunile lui Putin în Atlanticul de Nord au alarmat aliații

În contextul intensificării activităților navale ale Rusiei, NATO face un nou pas major pentru a contracara manevrele de la Kremlin. Marea Britanie și Finlanda au decis să opereze împreună o flotă comună de fregate, concepută special pentru a urmări și neutraliza submarinele rusești care acționează în zona Atlanticului de Nord, după cum indică un acord care urmează să fie formalizat joi, citat de Agerpres și AFP.

Flotă comună britanico-finlandeză pentru urmărirea submarinelor Moscovei

Documentul prevede constituirea unei flote „interschimbabile”, alcătuită din cel puțin 13 fregate - opt britanice și cinci aflate în comandă norvegiană. Această forță navală mixtă va avea un obiectiv central: „să vâneze submarinele ruseşti şi să protejeze infrastructura critică britanică”, subliniază comunicatul emis de Ministerul britanic al Apărării.

Măsura este direct legată de escaladarea operațiunilor maritime ale Rusiei, activitatea submarinelor sale în proximitatea apelor britanice crescând cu aproximativ 30% în ultimii doi ani - o evoluție strâns legată de deteriorarea relațiilor dintre Moscova și Occident, pe fondul războiului din Ucraina.

Reacția Londrei: „Trebuie să colaborăm pentru securitatea noastră națională”

Premierul britanic, Keir Starmer, avertizează asupra contextului global tot mai tensionat: „În această perioadă de profundă instabilitate mondială, cu un număr tot mai mare de nave ruseşti detectate în apele noastre, trebuie să colaborăm cu partenerii internaţionali pentru a ne proteja securitatea naţională”, afirmă acesta.

Starmer insistă că noul acord va consolida capacitatea Regatului Unit de a-și proteja frontierele și infrastructurile esențiale, o prioritate tot mai urgentă pentru Londra.

Incidente repetate cu nave rusești în Atlanticul de Nord

Temerile privind acțiunile Rusiei în Atlanticul de Nord s-au amplificat puternic după un episod petrecut pe 10 noiembrie, când vasul de de război Yantar a fost reperat pentru a doua oară în același an în apropierea apelor britanice. În ianuarie, aceeași navă fusese observată în apropierea unor cabluri submarine strategice, fiind monitorizată îndeaproape de un submarin nuclear aparținând Royal Navy.

În plus, tot în noiembrie, o navă de patrulare britanică a interceptat o corvetă și un petrolier rusești, urmărite în timp ce traversau Canalul Mânecii. Ca de obicei, reacția Moscovei nu a întârziat: ambasada Rusiei la Londra a acuzat guvernul britanic de „incitare la isterie militaristă”.

Teama privind infrastructura critică: cabluri submarine, energie și comunicații

Aliații din NATO sunt tot mai preocupați de potențialul Rusiei de a perturba cablurile offshore și conductele care asigură conectivitatea digitală și energetică a Europei. Un raport recent al Comitetului britanic pentru Strategia de Securitate Naţională avertizează că eventuale atacuri asupra acestor rețele ar putea provoca „perturbări catastrofale” în sistemele financiare și de comunicații.

Totodată, au existat și acuzații suplimentare: oficiali britanici susțin că anumite nave militare rusești ar fi îndreptat lasere către piloții RAF care le monitorizau.

Răspunsul nordicilor: investiții masive în tehnologii navale moderne

În paralel cu demersurile Londrei, Norvegia a făcut un pas important în modernizarea flotei sale. Guvernul de la Oslo a achiziționat cel puțin cinci fregate de tip Type 26 de la compania britanică BAE Systems, într-un contract de 11,5 miliarde de euro. Navele sunt programate să intre în serviciul Marinei norvegiene începând cu 2030, consolidând postura defensivă a nordicilor în zona Atlanticului de Nord, notează Agerpres.

