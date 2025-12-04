Căutările românilor pe Google în 2025: De la „Cum arată buletinul de vot” până la păpuși Labubu

Topul căutărilor Google din anul 2025 este foarte divers: de la personalități politice autohtone, precum Nicușor Dan, până la cele internaționale, precum Charlie Kirk, păpuși Labubu, Papa Francisc ori „cum se desparte în silabe subiect”.
În fiecare an, căutările Google arată clar ce îi preocupă pe români, ce îi sperie, ce îi amuză, ce își doresc și ce îi intrigă. În anul 2025, interesele online ale românilor au fost foarte diverse: de la politică internă, celebrități, filme anticipate, rețete specifice sărbătorilor, diete virale și fenomene globale, precum viralele păpuși Labubu.
Iată o privire de ansamblu asupra celor mai căutate subiecte de către români:
La secțiunea General, Nicușor Dan, ales președinte al României în luna mai, se află pe primul loc ca fiind cel mai căutat de români, urmat de fostul președinte Ion Iliescu, care a decedat în luna august.
Pe locul al treilea în acest top se află președintele AUR și fostul candidat la Președinție, George Simion, urmat de telefonul mobil iPhone 17, conservatorul american Charlie Kirk, ucis într-un atac armat în luna septembrie, „prezență vot”, emisiunea „Insula Iubirii”, echipele de fotbal FCSB și PAOK, păpușa virală Labubu și, pe locul 10, Papa Francisc, care a decedat în luna aprilie.
Să trecem la ce au vrut să afle românii în 2025: Întrebările de tip „Cum…”. Românii au vrut să știe, anul acesta:
În categoria Oameni, se regăsesc, din nou, „finaliștii” cursei prezidențiale, Nicușor Dan și George Simion, urmați de diverse personalități publice, precum Bianca Censori, partenera lui Kanye West, sau Melania Trump, Prima Doamnă a SUA.
Românii au fost interesați și de Inteligența Artificială. Printre primele căutări privind IA, s-au remarcat, în 2025:
Românii au fost curioși și în privința lansărilor cinematografice internaționale. Cele mai căutate, în 2025, au fost:
În privința rețetelor căutate de români, se pare că nicio perioadă nu generează mai multe căutări culinare decât Paștele. Românii au vrut rețete pentru mai multe bunătăți specifice acelei perioade, lista fiind „deranjată” doar de celebra ciocolată Dubai.
Românii au fost interesați și de diverse diete. Printre ele, s-au remarcat:
Și, specific perioadei în care ne aflăm, românii au fost interesați și de diverse aspecte privind sărbătoarea Crăciunului:
