Căutările românilor pe Google în 2025: De la „Cum arată buletinul de vot" până la păpuși Labubu
Data actualizării: 15:47 04 Dec 2025 | Data publicării: 15:39 04 Dec 2025

Căutările românilor pe Google în 2025: De la „Cum arată buletinul de vot” până la păpuși Labubu
Autor: Iulia Horovei

buletin de vot papusi labubu cautarile romanilor pe google in 2025 Căutările românilor pe Google în 2025. De la „Cum arată un buletin de vot?” la păpuși Labubu. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews.
 

Topul căutărilor Google din anul 2025 este foarte divers: de la personalități politice autohtone, precum Nicușor Dan, până la cele internaționale, precum Charlie Kirk, păpuși Labubu, Papa Francisc ori „cum se desparte în silabe subiect”.

În fiecare an, căutările Google arată clar ce îi preocupă pe români, ce îi sperie, ce îi amuză, ce își doresc și ce îi intrigă. În anul 2025, interesele online ale românilor au fost foarte diverse: de la politică internă, celebrități, filme anticipate, rețete specifice sărbătorilor, diete virale și fenomene globale, precum viralele păpuși Labubu.

Iată o privire de ansamblu asupra celor mai căutate subiecte de către români:

Categoria General: Căutările românilor pe Google în 2025

La secțiunea General, Nicușor Dan, ales președinte al României în luna mai, se află pe primul loc ca fiind cel mai căutat de români, urmat de fostul președinte Ion Iliescu, care a decedat în luna august.

Pe locul al treilea în acest top se află președintele AUR și fostul candidat la Președinție, George Simion, urmat de telefonul mobil iPhone 17, conservatorul american Charlie Kirk, ucis într-un atac armat în luna septembrie, „prezență vot”, emisiunea „Insula Iubirii”, echipele de fotbal FCSB și PAOK, păpușa virală Labubu și, pe locul 10, Papa Francisc, care a decedat în luna aprilie.

Întrebările „Cum…”: Cele mai căutate explicații ale românilor în 2025

Să trecem la ce au vrut să afle românii în 2025: Întrebările de tip „Cum…”. Românii au vrut să știe, anul acesta:

  1. Cum arată buletinul de vot
  2. Cum se vopsesc ouăle
  3. Cum a votat diaspora
  4. Cum se alege Papa
  5. Cum arată Labubu
  6. Cum să crești copii puternici mental
  7. Cum va fi vremea de Paște
  8. Cum se face cozonacul
  9. Cum trec la Hidroelectrica
  10. Cum se desparte în silabe „subiect”

Categoria Oameni: Cele mai căutate persoane în 2025

În categoria Oameni, se regăsesc, din nou, „finaliștii” cursei prezidențiale, Nicușor Dan și George Simion, urmați de diverse personalități publice, precum Bianca Censori, partenera lui Kanye West, sau Melania Trump, Prima Doamnă a SUA.

  1. Nicușor Dan
  2. George Simion
  3. Papa Francisc
  4. Călin Georgescu
  5. Bianca Censori
  6. Laura Vicol
  7. Mihaela Rădulescu
  8. Sebastian Stan
  9. Melania Trump
  10. Ilie Bolojan

Categoria Inteligență Artificială: Ce au căutat românii în 2025

Românii au fost interesați și de Inteligența Artificială. Printre primele căutări privind IA, s-au remarcat, în 2025:

  1. Olimpiada de inteligență artificială
  2. Inteligență artificială gratis
  3. Inteligență artificială online
  4. Inteligență artificială Google
  5. Inteligență artificială China
  6. Ce este inteligența artificială
  7. Inteligență artificială pe telefon
  8. Curs inteligență artificială
  9. Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente
  10. Inteligență artificială poze

Categoria Filme: Ce le-a stârnit românilor curiozitatea în 2025

Românii au fost curioși și în privința lansărilor cinematografice internaționale. Cele mai căutate, în 2025, au fost:

  1. Nosferatu
  2. Anora
  3. Cravata galbenă
  4. Minecraft Movie
  5. Culpa Nuestra
  6. The Gorge
  7. Babygirl
  8. Frankenstein
  9. Snow White
  10. Thunderbolts

Cele mai căutate rețete în 2025 de către români

În privința rețetelor căutate de români, se pare că nicio perioadă nu generează mai multe căutări culinare decât Paștele. Românii au vrut rețete pentru mai multe bunătăți specifice acelei perioade, lista fiind „deranjată” doar de celebra ciocolată Dubai.

  1. Drob de miel rețetă tradițională 
  2. Ciocolată Dubai rețetă
  3. Rețetă pască cu brânză
  4. Rețetă drob de pui simplă
  5. Drob de miel rețetă ardelenească
  6. Miel la cuptor rețetă
  7. Rețetă pască Jamila
  8. Rețeta Mihaelei pască fără aluat
  9. Rețetă drob de miel cu prapure
  10. Rețetă chiftele de porc

Ce diete le-au stârnit românilor curiozitatea în 2025

Românii au fost interesați și de diverse diete. Printre ele, s-au remarcat:

  1. Dieta Cerin
  2. Dieta Mara Bănică
  3. Dieta Metabolică
  4. Dieta Hashimoto
  5. Dieta Moromete
  6. Dieta cu ou fiert
  7. Dieta Mayo
  8. Dieta Uruguayană
  9. Dieta cu banane
  10. Dieta de rotație

Crăciun: Ce au căutat românii în 2025

Și, specific perioadei în care ne aflăm, românii au fost interesați și de diverse aspecte privind sărbătoarea Crăciunului:

  1. Târg de Crăciun Viena 2025
  2. Târg de Crăciun Budapesta 2025
  3. Târg de Crăciun București 2025
  4. Târg de Crăciun Craiova 2025
  5. Târg de Crăciun Cluj 2025
  6. Târg de Crăciun Sibiu 2025
  7. Târg de Crăciun Brașov 2025
  8. Vacanța de Crăciun 2025
  9. Crăciun rit vechi 2025
  10. Renii lui Moș Crăciun

cautari google
cautari google romani
cautari google 2025
