Charlie Kirk, influencer apropiat de Donald Trump, a fost împușcat. Update: A fost declarat decesul acestuia

Update 22:43.

Un suspect este în arest după ce Charlie Kirk a fost împușcat la un eveniment la Universitatea Utah Valley, a anunțat universitatea într-un comunicat.

Update 22:35.

CHARLIE KIRK A FOST DECLARAT DECEDAT.

Update 22:35.

Premierul israelian Benjamin NEtanyahu a transmis un mesaj.

„Ne rugăm pentru Charlie Kirk”, a scris pe X premierul israelian Bejamin Netanyahu.

Update 22:26.

„Doamne Dumnezeule, protejează-l pe Charlie în cea mai întunecată oră a sa”, a scris pe X, vicepreședintele SUA, J.D. Vance.

Dear God, protect Charlie in his darkest hour. pic.twitter.com/RqNYfHLs2b — JD Vance (@JDVance) September 10, 2025

Update 22:20. Donald J. Trump a reacționat pe rețeaua sa de socializare după ce Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un om grozav din toate punctele de vedere. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”, a scris Trump.

Update 22:15. Au apărut primele imagini cu momentul în care Charlie Kirk a fost împușcat.

This does not look good https://t.co/m353Z5QWZP — MComp Solutions (@SolutionsMcomp) September 10, 2025

Știrea inițială

Influencerul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri la un eveniment de la Universitatea Utah Valley, a relatat NBC News, citând un purtător de cuvânt al universității, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru NBC News că Kirk ținea o prezentare când s-au tras focuri de armă și „din câte știm, a fost lovit și dus împreună cu echipa sa de securitate departe de incintă”.

Fox News a precizat că acesta a fost spitalizat.

„Monitorizăm îndeaproape rapoartele despre tragica împușcătură în care a fost implicat Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, la emisiunea X. „Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui și de toți cei afectați.”

El a spus că agenții FBI vor ajunge rapid la fața locului.

