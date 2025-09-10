Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost ucis

Charlie Kirk, nume cunoscut în cercurile conservatoare americane, a devenit miercuri subiectul unui incident violent care a zguduit campusul Universității Utah Valley din Orem. În timpul unui miting, o împușcătură s-a produs în timp ce Kirk începea să vorbească. Filmările postate în mediul online surprind momentul de panică: „Oh my God!”, se aude strigând cineva, în timp ce altcineva îndeamnă: „Go! Run, run run!”.

Update: Charlie Kirk a fost declarat decedat. Citește mai multe aici: Charlie Kirk, apropiat de MAGA, a fost împușcat mortal. Update: Trump și J.D. Vance, reacții / Primele imagini video

Născut pe 14 octombrie 1993 în Arlington Heights, Kirk și-a descoperit pasiunea pentru politică încă din adolescență. În liceu, s-a implicat în campania republicanului Mark Kirk (fără legătură de familie) pentru Senatul SUA și a atras atenția printr-un eseu publicat la Breitbart News, în care critica presupusa părtinire liberală din manualele școlare. Implicarea sa timpurie în politică și contactul cu Bill Montgomery, un veteran al mișcării Tea Party, l-au determinat să se dedice activismului conservator cu normă întreagă.

În 2012, la doar 18 ani, Kirk a fondat Turning Point USA (TPUSA), organizație nonprofit menită să promoveze valorile conservatoare în rândul studenților americani. TPUSA a devenit rapid un actor relevant în mediul universitar, prin inițiative precum „Professor Watchlist” și „School Board Watchlist”, care vizează să expună profesori și consilii școlare considerate „anti-americane”. Sub conducerea sa, organizația a strâns milioane de dolari de la donatori proeminenți și a lansat proiecte precum Turning Point Action, care se concentrează pe advocacy, și Turning Point Faith, destinat mobilizării comunităților religioase în susținerea cauzelor conservatoare. În 2021, Kirk a lansat Turning Point Academy, o inițiativă educațională online, cu scopul de a oferi o alternativă conservatoare educației tradiționale.

Pe lângă activitatea organizațională, Kirk este și personalitate media. El conduce podcastul „The Charlie Kirk Show”, care înregistrează sute de mii de vizualizări zilnice, și are o prezență puternică pe rețelele sociale, cu milioane de urmăritori pe X și TikTok. În calitate de comentator și activist, a promovat în mod public poziții pro-Trump, a contestat consensul științific privind schimbările climatice și a răspândit teorii conspiraționiste, inclusiv false informații despre pandemia de COVID-19. De asemenea, a fost implicat în organizarea de evenimente și campanii controversate, cum a fost mobilizarea tinerilor pentru mitingurile „Stop the Steal” și implicarea indirectă în protestele de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

