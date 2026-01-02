Un tânăr pompier din Buzău, în stare gravă, după ce a fost rănit cu o petardă de Revelion

Un pompier din Buzău a fost rănit cu o petardă de Revelion. El a fost transferat la un spital din Bucureşti.
Un tânăr pompier, angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, a fost rănit de explozia unei petarde în noaptea de Revelion, transmite Agerpres. Bărbatul are traumatisme grave la faţă şi la o mână, care au necesitat să fie transferat la Spitalul 'Sf. Ioan' din Bucureşti.
Şeful ISU Buzău, Loren Marcu, a confirmat vineri, incidentul, precizând că pompierul se afla în timpul liber, fiind plecat în concediu de creştere a copilului de acum două luni. Potrivit acestuia, pompierul este din localitatea Berca şi a lucrat înainte de plecarea în concediul de îngrijire a copilului la staţia de la Mărunţişu, iar evenimentul din urmă cu două zile a avut loc în timp ce acesta s-ar fi aflat la o petrecere.
"Deocamdată nu avem foarte multe date (...) Încă nu am reuşit să luăm legătura cu el, nu a raportat încă nimic la noi, dacă el a fost cu operaţia ... Poate astăzi reuşim să vorbim şi noi cu el mai mult", a spus şeful ISU Buzău.
Loren Marcu a spus că nu cunoaşte dacă articolul pirotehnic a fost aprins de către pompier ori de către altă persoană şi a adăugat că acest caz este şi în atenţia poliţiştilor.
Potrivit unor surse medicale, tânărul se află într-o stare destul de gravă, iar după ce a primit îngrijiri la spitalul judeţean din Buzău, s-a decis să fie transferat la Spitalul 'Sf. Ioan' din Bucureşti, unde se află internat în prezent.
"În perioada 29.12.2025-01.01.2026, la U.P.U.-SMURD a S.J.U. Buzău s-au prezentat 3 pacienţi care au suferit traumatisme în urma folosirii unor articole pirotehnice. Cel mai grav caz a fost cel al unui bărbat în vârstă de 25 de ani, care a suferit politraumatism prin explozie petardă, cu arsură gradul I prin expunere regiune facială şi plagă complexă palmară stângă. Cazul a fost direcţionat către secţia de chirurgie plastică a Spitalului 'Sf. Ioan' din Bucureşti. Ceilalţi doi pacienţi au fost externaţi, cu recomandări medicale", au transmis, vineri, reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău.
de Val Vâlcu