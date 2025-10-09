€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:27 09 Oct 2025 | Data publicării: 14:25 09 Oct 2025

Doliu la ISU Cluj, după ce a murit un pompier cu "suflet mare" - FOTO
Autor: Andrei Itu

lumanare_94318600 Lumânare
 

Pompierii din Cluj sunt în doliu, după ce a murit plutonier adjutant șef Bogdan Corovei.

Bogdan Corovei avea 47 de ani și a suferit de o grea boală incurabilă.

Mesajul ISU Cluj la moartea plutonierului adjutant șef Bogdan Corovei

"Am aflat, cu mâhnire, despre trecerea la cele veșnice a colegului nostru din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Cluj-Napoca, plutonier adjutant șef Bogdan Corovei.

Așa cum a spus și comandantul său, Coro nu a fost doar un simplu coleg. A fost un om cu suflet mare, mereu prezent acolo unde era nevoie. Cu zâmbetul lui, cu seriozitatea în momentele grele și cu dăruirea caracteristică unui adevărat pompier, a reușit să lase o amprentă profundă în inimile noastre.

Bogdan s-a stins în urma unei lungi suferințe și lasă un gol care nu va fi umplut niciodată. Transmitem, în numele colectivului nostru, condoleanțe familiei îndurerate!

Priveghiul va avea loc astăzi, după ora 17.00, la capela din localitatea Viișoara. Ulterior, îl vom conduce pe Bogdan pe ultimul drum în ziua de sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 12.00, la biserica din Viișoara.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a transmis ISU Cluj, pe o rețea socială.

 
FOTO
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

isu cluj
a murit bogdan corovei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
De noaptea minții! Cu cine a ajuns să se compare Cărtărescu după ce a ratat iar Premiul Nobel / foto în articol
Publicat acum 26 minute
Avertizare de avalanșă în Carpați: Stratul de zăpadă depășește 80 de centimetri în zonele înalte
Publicat acum 57 minute
Incident într-o parcare supraetajată din Sectorul 6: O mașină a căzut după ce platforma s-a rupt / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Kremlinul recunoaște responsabilitatea în prăbușirea avionului azer. Anunțul lui Putin
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Imaginile zilei cu Rubio care îi palmează lui Trump un bilețel. Ce scria pe hârtie / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat pe 07 Oct 2025
Ce urmează să apară la Praid în locul salinei: Soluția surprinzătoare care ar putea salva turismul
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close