Doliu la ISU Cluj, după ce a murit un pompier cu "suflet mare" - FOTO

Bogdan Corovei avea 47 de ani și a suferit de o grea boală incurabilă.

Mesajul ISU Cluj la moartea plutonierului adjutant șef Bogdan Corovei

"Am aflat, cu mâhnire, despre trecerea la cele veșnice a colegului nostru din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Cluj-Napoca, plutonier adjutant șef Bogdan Corovei.

Așa cum a spus și comandantul său, Coro nu a fost doar un simplu coleg. A fost un om cu suflet mare, mereu prezent acolo unde era nevoie. Cu zâmbetul lui, cu seriozitatea în momentele grele și cu dăruirea caracteristică unui adevărat pompier, a reușit să lase o amprentă profundă în inimile noastre.

Bogdan s-a stins în urma unei lungi suferințe și lasă un gol care nu va fi umplut niciodată. Transmitem, în numele colectivului nostru, condoleanțe familiei îndurerate!

Priveghiul va avea loc astăzi, după ora 17.00, la capela din localitatea Viișoara. Ulterior, îl vom conduce pe Bogdan pe ultimul drum în ziua de sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 12.00, la biserica din Viișoara.