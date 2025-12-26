De ce nu se mai aud bubuituri de petarde și artificii

Luna decembrie 2025 s-a remarcat prin liniște. Nu puțini sunt cei care constată că anul acesta n-au mai auzit petarde sau artificii.

O lege adoptată în luna august 2025 pare că a reușit imposibilul: a exclus aproape complet celebrele ”pocnitori”.

Din acest an, puteți cumpăra, ca persoană fizică, doar articole pirotehnice din categoria F1, respectiv articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut și care sunt destinate utilizării în exterior în spații restrânse, cum ar fi bețele bengale sau artificiile scânteietoare, de mână. Restul artificiilor de spectacol pot fi manevrate exclusiv de pirotehnicieni autorizați. Mai mult, pentru jocuri cu articole pirotehnice, pentru un eveniment, sunt necesare acordul primăriei și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), precum și avizul Poliției din zona respectivă.

Petardele, pocnitorile, până acum utilizate în perioada sărbătorilor de iarnă, se încadrează și ele în categoriile interzise persoanelor neautorizate (F2, F3, F4, P1).

Toate prevederile sunt cuprinse în Legea 92/2025.

Conform acesteia, persoanele peste 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1 - artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive.

Ce amenzi riscați

”Din punct de vedere penal, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

b) comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de art. 8 sau 9;

d) depășirea cantității maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Sub aspect contravențional, pentru operațiunile cu articole pirotehnice, efectuate fără drept, legislația în vigoare prevede și aplicarea unor sancțiuni contravenționale cu amendă, valorile fiind cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei.

În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr. 61 din 1991 republicată” arată legea, conform textului publicat de Poliția Română.