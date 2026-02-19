Actorii din serialul „Pe mâini bune”, consultanţă de specialiate la filmări

Producția, difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 23:00, la Kanal D, a atras atenția telespectatorilor încă de la primul episod. Dincolo de o distribuție de excepție, serialul a trezit interesul fanilor prin maniera detaliată în care sunt abordate cazurile medicale și cadrele care redau fidel atmosfera dintr-un mediu spitalicesc adevărat.

Unde au avut loc filmările pentru celebrul serial

Spitalul din serialul „Pe mâini bune”, locul unde profesează dr. Hekimoğlu și echipa sa, denumit „İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi” (traducere: „Spitalul de Învățământ și Cercetare Valide Atik din Istanbul”) există în realitate, însă sub o altă denumire. Anumite secvențe medicale (spre exemplu, cele cu RMN și săli funcționale) sunt filmate în afara studioului, într-o unitate spitalicească adevărată, „Okan Üniversitesi Hastanesi”, care se află în districtul Tuzla, o suburbie de pe partea asiatică a Istanbulului.

Ca parte din pregătirea pentru serial, actorii au vizitat mai multe spitale, astfel încât să simtă atmosfera unui asemenea mediu, să vadă ce echipamente medicale există și să poată interacționa cu medici șefi de secție. Fiecare actor s-a documentat despre specialitatea personajului pe care îl interpretează, iar autenticitatea abordării cazurilor medicale din serial a fost întărită de prezența constantă pe platou a unei asistente medicale. De asemenea, un medic a oferit periodic consultanță pentru realizarea serialului.

Actorii s-au documentat exemplar pentru a intra in pielea personajelor

Pentru a intra în pielea personajului, Timuçin Esen, actorul care îl interpretează pe doctorul Ateş Hekimoğlu, a fost în medii spitalicești, unde a avut ocazia să observe îndeaproape relația medic-pacient.

În pregătirea pentru rolul său, Aytaç Şaşmaz, actorul care îl interpretează pe rezidentul Emre Acar, a petrecut timp la „Çapa Tıp Fakültesi” („Facultatea de Medicină Çapa din Istanbul”). El a declarat că a fost extrem de surprins ca acolo să întâlnească un medic care semăna izbitor cu Dr. House, la care veneau mereu pacienți cu diferite simptome. Ca și în cazul lui Hekimoglu, și acesta se consulta cu echipa sa.

Damla Colbay, actrița care o interpretează pe rezidenta Zeynep Can, a mărturisit că nu a urmărise „Dr. House” anterior primului contact cu producția „Pe mâini bune”. Ea a descoperit întâmplător structura și atmosfera serialului, la recomandarea unui prieten.

Nici Kaan Yıldırım, cel care îi dă viață rezidentului Mehmet Ali Çaglarn, nu era familiarizat cu serialul „Dr. House”. După ce a primit oferta de a face parte din producția „Pe mâini bune”, a avut parte de un adevărat maraton în fata ecranului, el vizionând primele două sezoane în doar trei zile.

Serialul „Pe mâini bune” poate fi urmărit la Kanal D în fiecare miercuri și joi, de la 23:00. Scenariul producţiei urmărește deopotrivă mistere medicale și viața de zi cu zi a personajelor. În distribuție se află actori deja îndrăgiți de publicul larg, precum Timuçin Esen (dr. Hekimoğlu), Okan Yalabik (dr. oncolog Orhan Yavuz), Ebru Özkan (directoarea spitalului), Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz și Damla Colbay (rezidenții Mehmet Ali Çaglar, Emre Acar și Zeynep Can).