Curse anulate pe Aeroportul Otopeni: Imaginile zilei cu deszăpezirea pistelor / Sfaturi utile pentru călători / video

Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor, transmite Ministerul Transporturilor.

Din cauza condițiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varșovia – București – Varșovia, Tarom RO 210 Chișinău – București și Tarom 810 Suceava – București.

De asemenea, cursele Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul -Bucuresti - Istanbul a fost anulată.

Ninsoarea abundentă a deviat mai multe curse aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – București a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – București a aterizat la Sofia, iar Hisky 236 Tel Aviv – București a aterizat la Cluj.

Qatar Airways 219 Doha - București va ateriza la Atena.

Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar și de operațiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.

Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri.

