DCNews Stiri Curse anulate pe Aeroportul Otopeni: Imaginile zilei cu deszăpezirea pistelor / Sfaturi utile pentru călători / video
Data publicării: 07:45 18 Feb 2026

Curse anulate pe Aeroportul Otopeni: Imaginile zilei cu deszăpezirea pistelor / Sfaturi utile pentru călători / video
Autor: Ioan-Radu Gava

deszăpezire la aeroportul otopeni Foto: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic.

Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor, transmite Ministerul Transporturilor.

Din cauza condițiilor meteo, au fost anulate cursele LOT 643/644 Varșovia – București – Varșovia, Tarom RO 210 Chișinău – București și Tarom 810 Suceava – București.

De asemenea, cursele Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul -Bucuresti - Istanbul a fost anulată.

Ninsoarea abundentă a deviat mai multe curse aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin – București a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto – București a aterizat la Sofia, iar Hisky 236 Tel Aviv – București a aterizat la Cluj.

Qatar Airways 219 Doha - București va ateriza la Atena.

Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar și de operațiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.

Recomandăm pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri.

CITEȘTE ȘI               -              COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. ”Nu circulă nimic”/ Trafic oprit pe Centura Capitalei, în zona Bragadiru

zapada
bucuresti
aeroportul otopeni
aeroportul baneasa
viscol
