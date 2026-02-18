€ 5.0965
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Data publicării: 08:41 18 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

imagine carte simboluri astrologie Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Soarele intră în Pești, unde va rămâne până la Echinocțiul de primăvară, pe 20 martie. În această perioadă, tu toții vom înota în caracteristicile ultimului semn al zodiacului. Sensibilitate, vulnerabilitate, haos, dizolvare, dar și inspirație sau o intuiție puternică.

Horoscop 18 februarie 2026 Berbec

Vei simți nevoia de a sta mai retras, de a amâna unele întâlniri sau discuții. În plus, vei fi mult mai atent la conținutul pe care îl vei consuma.

Horoscop 18 februarie 2026 Taur

Nu îți fie teamă să fii vulnerabil față de prieteni sau alte persoane dragi. Te vor ajuta să ai o perspectivă diferită asupra problemelor cu care te confrunți.

Horoscop 18 februarie 2026 Gemeni

Vei avea un plus de vizibilitate la locul de muncă. Poate veni fie în urma unei reușite, fie în urma unei boacăne. Ai nevoie de discreție.

Citește și Ce înseamnă ascendent în astrologie. Cum se calculează și cum te influențează

Horoscop 18 februarie 2026 Rac

De fiecare dată când simți că te-ai blocat, apelează la o carte, la un curs sau la o persoană ale cărei experiențe le admiri de ceva timp.

Horoscop 18 februarie 2026 Leu

Îți vei hrăni fricile mai mult decât trebuie. Pur și simplu, dobândești un tipar care nu te lasă deloc să te liniștești și te îngrijorezi peste măsură.

Horoscop 18 februarie 2026 Fecioară

Nu te grăbi cu parteneriatele profesionale! Acordă atenție tuturor detaliilor sau roagă alte persoane avizate să îți ofere perspectivele lor.

Horoscop 18 februarie 2026 Balanță

Încearcă să stai departe de haosul de la locul de muncă. Astrologul îți recomandă să fii mai atent la propria rutină și să nu te diagnostighezi singur.

Horoscop 18 februarie 2026 Scorpion

Începe o perioadă bună pentru romantism. Tu vei reuși să vezi jumătatea plină a paharului în absolut orice și îi vei încuraja pe ceilalți.

Horoscop 18 februarie 2026 Săgetător

Vei acorda atenție suplimentară esteticii locuinței. În plus, îți vei dori un plus de confort. Dar nu este cazul să te grăbești, urmează Mercur retrograd!

Horoscop 18 februarie 2026 Capricorn

Astrologul te invită să pui preț pe comunicarea reală. Și dacă ținem cont și de vremea de astăzi, îți recomandăm să fii atent la drumuri.

Horoscop 18 februarie 2026 Vărsător

Soarele se duce în casa a doua. Deci urmează câteva săptămâni în care vei și câștiga, dar vei avea parte și de cheltuieli suplimentare.

Horoscop 18 februarie 2026 Pești

Soarele intră în semnul tău și îți va aduce un plus de claritate, curaj și energie. Chiar urmeazâ câteva zile pe placul tău.

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
sezonul pestilor
