Luna tranzitează semnul Fecioarei și face un trigon cu Mercur din Capricorn. Un aspect armonios între emoțiile și gândurile noastre. Reușim să comunicăm ceea ce simțim cu ușurință și să fim pe înțelesul celorlalți.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Berbec

Ai puterea de a găsi soluții chiar și la problemele de care alții fug. Ai această capacitate de a observa o situație din mai multe unghiuri.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Taur

O parte din tine este mai intuitivă, iar cealalță destul de pragmatică. Și le vei folosi pe ambele în mod armonios, atât acasă, cât și la serviciu.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Gemeni

Răbdarea te va ajuta enorm. Mai ales în chestiunile financiare. Doar astfel, vei reuși să eviți cheltuieli care pe moment păreau urgente.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Rac

Astrele îți recomandă să fii mai obiectiv în discuțiile cu apropiații. Să lași empatia și toleranța exagerate pentru alte zile.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Leu

Vei avea o atitudine mai rezervată în momentul în care ți se vor face tot felul de propuneri din partea apropiaților. Nu ai chef să pierzi timpul aiurea.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Fecioară

Luna se află în semnul tău și face aspecte armonioase. Ceea ce înseamnă că îți poți lua câteva clipe doar pentru tine și că devii mai conștient de prorpria persoană.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Balanță

La urechea ta vor ajunge numeroase zvonuri sau informații ciudate despre cei dragi. Dar este important să le verifici și să nu tragi concluzii pripite.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Scorpion

Curiozitatea ta îi va încânta pe unii și îi va stresa pe alții. Dar tu nu te lași până nu afli și obții ce îți dorești. O zi bună pentru studiu.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Săgetător

Vei avea un plus de vizibilitate la locul de muncă. Iar asta va veni și cu noi responsabilități. Unii colegi te vor privi ca pe un mentor.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Capricorn

Una dintre acele zile în care ții foarte mult la principii și valori. Și alegi să nu petreci timp în preajma oamenilor care nu le respectă.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Vărsător

Nu te lupta cu morile de vânt! Dacă simți că unele planuri nu îți ies, poate că este cazul să le mai amâni. Este o perioadă fără energie.

Horoscop 7 ianuarie 2026 Pești

S-ar putea să ți se pară o zi plictisitoare. Dar este una în care te ocupi de chestiuni administrative, rezolvi probleme și faci alegeri.