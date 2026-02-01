Săptămâna începe cu o Lună Plină în semnul Leului. Un eveniment care să ne arate lupta dintre ce ne dorim noi și ce își doresc ceilalți de la noi. Pe plan mondial, acest eveniment va avea efecte serioase. Mai ales în ceea ce privește raportul de forțe dintre liderii importanți și puterea colectivității. Sau cum își va spune cuvântul tehnologia în toate procedurile care țin de lege și ordine. Să nu uităm că, deocamdată, stellium-ul din Vărsător este încă puternic. Soarele, Mercur, Venus, Marte și Pluto, toate în semnul surprizelor și al revoluției, vor produce efecte serioase în primele zile ale săptămânii.

Și de parcă nu erau de ajuns cele de mai sus scrise, pe 4 februarie, Uranus își oprește retrogradarea în semnul Taurului. Acest tranzit a schimbat în mod neașteptat lumea din 2018 încoace. Mai ales în ceea ce privește relația noastră cu banii și cu resursele naturii.

Iar pe 7 februarie, Mercur își va începe tranzitul în semnul Peștilor, acolo unde va și retrograda din 26 februarie.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Berbec

Nevoia principală a săptămânii este aceea de a primi validare din partea celorlalți. Prieteni, cunoștințe, colegi. Vei investi multe resurse pentru a menține relațiile cu unii dintre aceștia și vei dori să fii luat în calcul în anumite evenimente. Uranus își va opri retrogradarea în casa a doua, a banilor, deci este posibil să îți schimbi strategia financiară. Vei alege stabilitatea.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Taur

În primul rând, Uranus își oprește retrogradarea în semnul tău. Din 2018, cu siguranță că ai trecut prin mai multe momente de instabilitate sau printr-un proces de reinventare din cauza sau datorită lui. Până pe 26 aprilie, cât va mai rămâne Uranus în semnul tău, ai ocazia să devii mai nonconformist, să alegi inovația și să îți permiți riscul de a face schimbări șocante. Luna Plină se va petrece în casa a patra. Ceea ce înseamnă că mulți dintre voi vor trece prin situații neașteptate legate de locuință, gospodărie sau evenimente serioase în familie. Emoțiile vor fi foarte puternice și nu trebuie lăsate să controleze evenimentele.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Gemeni

Mercur, propriul guvernator, va face un careu cu Uranus, după care își va începe tranzitul în casa a zecea, a carierei. Acolo unde se mai pentru câteva zile și Saturn. Astrologul îți recomandă să pui accentul pe maturizarea din punct de vedere profesional. Să începi un proces de acceptare acolo unde este cazul. Și să renunți la așteptări nerealiste. Dar, toate aceste aspecte au un rol. Acela de a te face mai curajos, puternic și rezilient.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Rac

Luna Plină se petrece în casa a doua, a banilor. Deci următoarea săptămână va fi importantă din punct de vedere financiar. Fie că este vorba de bugetul propriu sau al familiei. Vei avea unele oportunități, dar vor apărea și noi cheltuieli. De aceea, este important să accepți ce nu poți schimba și să nu te lași acolo unde ai puterea de a negocia. De asemenea, ți-ar fi de mare folos să devii mai zgârcit când vine vorba de energie sau alte resurse. Nu merită să pierzi timpul cu oricine și oricum!

Horoscop 2-8 februarie 2026 Leu

Luna Plină se va petrece în semnul tău. Poate că vei închide o etapă, vei accepta o situație sau nu vei mai ține în tine emoții puternice. Poți începe cu propria atitudine. Dacă ai tot lăsat de la tine în ultimele luni, nu o vei mai putea face de acum încolo. Uranus își oprește retrogradarea în casa a zecea. O veste foarte bună! Mai ales pentru cei care s-au confruntat cu o lipsă de direcție pe plan profesional, din 2018 încoace.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Fecioară

În prima parte a săptămânii, îți vei reconsidera perspectiva asupra sacrificiului. La locul de muncă unde îți dai seama că nimeni nu îți ridică statuie. Sau pentru persoanele dragi care nu știu că ai și tu limite. Astrologul îți recomandă să pui bunăstarea ta pe primul loc. Fie că este vorba de sănătatea fizică sau liniștea personală. Pe urmă, Mercur(propriul guvernator) intră în casa a șaptea, acolo unde se află și Saturn. Astfel, începe o perioadă nemaipomenită pentru decizii în sfera relațională. Fie că este vorba de o despărțire, trecerea la o nouă etapă sau oficializarea unei relații.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Balanță

Saturn mai rămăne pentru două săptămâni în casa a șasea, a muncii și a stilului de viață. Acolo unde va intra și Mercur. Ceea ce înseamnă că, pe primul loc, se află sănătatea. Deci dacă ați tot amânat unele investigații, este cazul să nu o mai faceți. Pe urmă, la locul de muncă pot apărea unele limitări, dar unele menite să îți arate că poți mai mult și că nu trebuie să mai aștepți să se întâmple o minune. Cei care sunt în proces de recrutare vor avea parte de unele întârzieri. Pe urmă, astrologul Daniela Simulescu anunță că urmează zile potrivite pentru a descoperi ce vă face fericiți.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Scorpion

Luna Plină se va petrece în casa a zecea. Ceea ce înseamnă că veți avea ocazia să deveniți mai vizibili la locul de muncă sau vor apărea oportunități pe plan profesional. Care, bineînțeles, vor crea un dezechilibru pe plan familial. Sau nu vă vor mai lăsa timpul necesar pentru chestiunile gospodărești. Uranus își oprește retrogradarea în casa a șaptea și vă da ocazia, unora dintre voi, să luați decizii îndrăznețe pe plan relațional. Indiferent de tipul acestora.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Săgetător

O perioadă nemaipomenită pentru cei care vor să studieze, să călătorească(de plăcere, pentru muncă, relocare), să își rezolve chestiuni juridice. Trebuie să rețineți un lucru! Multe se vor rezolva, însă nu așa cum v-ați fi așteptat. De aceea, este nevoie să fiți flexibili și să lăsați viața să își facă treaba. Mercur se va alături lui Saturn în casa a patra. Ceea ce înseamnă că veți primi vești legate de familie sau problemele gospodăriei. Pe moment, pot părea neplăcute, însă se vor demonstra a fi cele mai potrivite în vederea evoluției.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Capricorn

Oricât de mult v-ați strădui să țineți sub control unele pierderi pe plan financiar, nu veți reuși în totalitate. Situația economică actuală, unele greșeli făcute în familie sau noi cheltuieli își vor pune amprenta pe bugetul personal sau veniturile comune. Însă, în tot acest tumult, veți învăța să negociați. Să apreciați și alte resurse, cum ar fi timpul oferit celorlalți. Unii dintre voi nu vor mai avea frica de a lua decizii, adică vă va păsa mai mult de voi decât de părerea celorlalți.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Vărsător

Luna Plină se petrece în casa a șaptea. Din punct de vedere teoretic, pot apărea decizii serioase legate de relațiile personale sau situații provocatoare pentru partenerul de viață. Să nu uităm că stellium-ul din semnul vostru este destul de activ. Puteți deveni foarte întreprinzători ori foarte surmenați. Saturn, propriul guvernator, mai rămâne în casa a doua, unde va intra și Mercur. Puteți corecta anumite greșeli pe plan financiar. Sau să deveniți mult mai conștienți de stabilitatea pe termen lung.

Horoscop 2-8 februarie 2026 Pești

Este o perioadă de tranziție. Fie pe plan personal sau profesional. Începeți să vă obișnuiți cu gândul și să acceptați cele mai recente evenimente. Mercur va intra în semnul vostru, unde mai rămâne pentru puțin timp și Saturn. Nu mai puteți da timpul înapoi și veți merge înainte. Dar astrologul spune că aveți în față oportunitatea de a face pace între ce nu puteți și puteți controla.