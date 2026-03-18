Focar neobișnuit de meningită în Anglia. De ce s-ar fi răspândit atât de rapid

Autoritățile sanitare și premierul britanic Keir Starmer sfătuiesc persoanele care au fost respectiva discotecă să meargă la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice, anunță BBC.

„Ceea ce ne îngrijorează în focarul epidemic de la Canterbury este viteza și amploarea răspândirii bolii - este fără precedent”, a declarat miercuri ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting. „Situația evoluează rapid și ar putea fi descoperite noi cazuri”, a avertizat agenția sanitară britanică UKHSA.

Focar de meningitiă este extrem de neobișnuit și sfidează o explicație simplă

Acest focar de meningită a fost descris ca fiind fără precedent și exploziv, pentru că au fost înregistrate 20 de cazuri, începând din weekend, într-o singură zonă restrânsă din Kent. Acesta nu este tiparul obișnuit.

De regulă, meningita apare, de regulă, în cazuri izolate. În prezent este rară în UK, dar ocazional apar mici focare, precum a fost cazul a doi sugari într-o creșă din nordul Angliei, în anul2023.

Au mai existat focare mai mari și în trecut. În anii ’80, au fost raportate 65 de cazuri, inclusiv două decese, în Gloucestershire, dar acestea s-au înregistrat pe parcursul a patru ani și jumătate, nu în mai puțin de o săptămână.

Întrebarea arzătoare este: ce este diferit de această dată?

Cum a reușit o infecție care necesită contact fizic apropiat și prelungit și care se răspândește mai lent decât rujeola, Covid ori gripa să provoace un focar atât de rapid?

Răspunsul este important, însă nu este clar. Până acum pare a fi un focar excepțional, în circumstanțe aparent obișnuite.

Chiar și legăturile cu clubul de noapte Club Chemistry, unde 11 dintre primii 15 afectați au petrecut nu oferă o imagine completă. Studenții ce împart țigări electronice și băuturi într-un club aglomerat reprezintă o situație întâlnită frecvent în întreaga țară, nu este un caz singular.

Cum pot contracta oamenii bacteria meningitei

Oamenii pot contracta frecvent bacteria meningitei B, iar aceasta trăiește de obicei inofensiv în nas. În Marea Britanie, aproximativ 10% dintre oameni sunt purtători ai acestor bacterii, dar în rândul adolescenților și tinerilor adulți procentul poate ajunge până la 25%.

Doar într-un număr foarte mic de cazuri bacteriile merg mai departe de barierele din interiorul nasului și invadează organismul, provocând meningită și septicemie.

Două explicații principale pentru răspândirea meningitei

Pentru profesorul Andrew Preston, de la University of Bath, există două explicații importante pentru numărul de persoane care se îmbolnăvesc grav și mor în Kent. El a zis că fie a existat o „rată uluitoare de transmitere”, ceea ce înseamnă că mult mai multe persoane contractează bacteria, fie infecția se dovedește a fi „mai invazivă” de această dată.

Cauzele principale ar putea ține de bacterie în sine, de comportamentul uman, de mediul înconjurător ori de o combinație a tuturor acestor factori.

Este această infecție bacteriană diferită?

Până acum, analizele de până arată că focarul este cauzat de bacterii meningococice de grup B.

Totuși, nu este vorba despre o singură entitate, pentru că există peste o sută de tulpini, fiecare comportându-se diferit în organismul uman. Unele sunt mai periculoase, având o probabilitate mai mare de a cauza boli invazive și meningită.

Probele recoltate de la pacienți sunt analizate în laborator. Până acum, se pare că este vorba despre o tulpină care circulă de aproape cinci ani. Analize detaliate ale codului genetic al bacteriei vor arăta dacă aceasta a suferit mutații semnificative. Alte teste vor arăta felul în care bacteria se dezvoltă și se comportă în laborator.

Alți factori ce pot facilita pătrunderea bacteriilor meningitei din nas în organism

Există însă și alți factori ce pot facilita pătrunderea bacteriilor meningitei din nas în organism.

Acest lucru este bine cunoscut în așa-numita Meningită Belt. Este o zonă care se întinde în 26 de țări din Africa subsahariană, de la Senegal până la Ethiopiei, unde praful, temperaturile ridicate și umiditatea scăzută din sezonul uscat sunt considerate factori ce afectează partea din spate a gâtului și oferă bacteriilor o cale de acces în organism. Acest lucru declanșează epidemii recurente, mai scrie BBC.