De curând a apărut noul ghid realizat de către Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (SRDNBM) pentru toți posesorii de carnet de conducere. Acesta stabilește în mod clar criteriile stricte de monitorizare necesare pentru eliberarea unui aviz medical responsabil desfășurării activității de conducere auto, în vederea scăderii riscului producerii de incidente și accidente în traficul auto al posesorilor de permise auto emise în România.

Potrivit pilotului Cezar Osiceanu, una dintre problemele ce se ridică ulterior apariției Ghidului este "dată de relațiile dintre șoferii bolnavi de diabet și asiguratorii privați și dintre aceeași șoferi și poliția rutieră raportate la accidente în special".

În acest context, pilotul Cezar Osiceanu a vorbit despre relația tot mai complexă dintre diabet și activitatea de zbor, într-un context în care regulile impuse de EASA, dar și cele emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), permit continuarea carierei în aviație chiar și persoanelor diagnosticate, dar doar cu un control strict și permanent asupra bolii.

Diabetul și aviația

"Când vine vorba despre diabet și aviație problemele sunt mult mai delicate ca și abordări, responsabilități, acțiuni sau tratamente deoarece reglementările europene emise de către EASA precum și cele naționale emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) permit piloților și însoțitorilor de bord înregistrați ca având diabet să zboare, dar doar cu condiția ca afecțiunea să fie bine controlată și să nu prezinte riscuri de hipoglicemie adică o scădere bruscă a concentrației zahărului din sânge, în timpul zborului.

Astăzi diabetul zaharat nu mai este un motiv de excludere/respingere pentru obținerea sau menținerea licenței medicale pentru zbor clasa 1, 2 sau LAPL.

Cauzele apariției și proliferării diabetului în aviație

După cum știm, diabetul are în principal o mare componentă genetică căreia i se adaugă și alți factori declanșatori sau contributori ai acestei perfide boli.

În aviație, stresul este o parte principală a activității de zbor și condițiile de muncă improprii vieții îl amplifică evident. Pe lângă acest factor contributor ar trebui așezați în viitorul ghid destinat aviației, și restul factorilor combinați cu factorul genetic în principal, dar și cu cei legați de alimentație, consumul de alcool și cafea, creșterea timpului de muncă, orele de muncă etc. conduc la apariția diabetului la piloți și însoțitorii de zbor în mod din ce în ce mai frecvent.

Deși teoretic piloții civili ar trebui să aibe o constituție atletică menținută zilnic de sport și alimentație, astăzi când personalul aeronautic civil în România a fost forțat printr-o greșită aplicare a Directivei europene privind timpii de muncă pentru zbor FTL, sa muncească opt zile consecutive urmate de două zile pauză, cu șapte zile libere pe lună din care doar două într-un weekend, acesta nu mai are practic cum să mai facă sport.

Alimentația este și ea un factor contributiv la apariția diabetului la piloți deoarece:

conține sare și mai ales zahăr în cantități uriașe după cum arată studiile realizate de către INFOCONS

amestecul de sare și zahăr din aproape orice produs de la salam la ciorbă, de la pizza la cozonac, despre care diabetologii spun că produce o dependență de care se scapă de două ori mai greu decât cea de cocaină

cea servită la bordul avioanelor pentru echipaje nu este făcută după principiul sănătate fără limite

orele de masă sunt dincolo de orice coșmar imaginat

Alcoolul a fost și este una din provocările asociate în general aviației și aviatorilor promovate prin povești, filme și cazuri reale. Cum diabetul este strâns legat de consumul de alcool, este evident ca acesta trebuie ținut sub control, mai ales că toate controalele de siguranță a zborului de tip SAFA făcute pe aeroporturile din întreaga lume încep cu testul de alcoolemie.

Formele de diabet și implicațiile lor asupra zborului

O scurtă trecere prin revistă a formelor de diabet și interferențele lor cu aviația ne va ajuta să cunoaștem și să înțelegem implicațiile bolii în sine asupra meseriei de pilot.

Diabetul de tip 2, ce poate fi controlat prin dietă sau medicație orală, are avantajul major de a fi mai ușor de gestionat în vederea obținerii/ menținerii licenței medicale a personalului aeronautic. În cazul în care diabetul este ținut sub control doar prin dietă, validarea/revalidarea unei licențe medicale pentru zbor este mai simplă. Doar că un regim alimentar de acest gen este aproape imposibil de respectat mai ales că zborul în sine este un adevărat aspirator de energie din corpul pilotului și nu o să vedeți un pilot aflat într-un zbor de minim 2-3 ore că va reuși să furnizeze corpului său energia necesară dintr-un singur măr, ca să țină doctorul deoparte, cum se spune popular!

În cazul folosirii medicamentelor non-insulinice, este necesară o evaluare periodică a riscului de hipoglicemie de către medicii cu specializare și experiență în domeniul aerospațial, certificarea aptitudinii medicale pentru zbor devenind posibilă după o perioadă controlată de stabilizare glicemiei.

Dar și aici apar efecte secundare de genul scaunelor moi și dese, ori pilotul nu prea are timp mereu să ajungă la toaletă, deși unii năstrușnici gânditori au propus ca pentru realizarea unei economii de tip financiar să se amenajeze o toaletă în spatele cabinei de pilotaj de unde pilotul aflat pe tron să poată vorbi la radio cu organele de control, iar printr-o vizetă special făcută să poată să vadă și aparatele de bord etc!

Diabetul de tip 1, denumit și insulinodependent, a fost până nu demult un motiv direct de inaptitudine și ridicare a licenței medicale pentru zbor.

Astăzi, teoretic, și doar în anumite condiții stricte și sub supraveghere medicală specializată efectuată de către AACR, piloții cu tratament de insulină pot obține certificări, inclusiv clasa 1. Numărul cazurilor de acest gen sunt foarte reduse datorită gradului mare de risc ce incumbă siguranța și securitatea zborului în toate fazele lui. De aceea poate ca Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială Victor Anastasiu din București INMAS, împreună cu AACR și restul clinicilor autorizate în efectuarea controalelor medicale și eliberarea de licențe medicale pentru zbor ar trebui să ia exemplul celor de la SRDNBM și să creeze și ele un astfel de ghid dedicat zonei aeronautice militare și civile.

Motivele ar fi, pe lângă cele de interes general, și faptul că: sunt singurii depozitari autorizați și calificați ai informațiilor din acest domeniu aviatic; există un interes crescut față de subiect și un număr din ce în ce mai mare de provocări induse de boală, de la faza incipientă până forme mai avansate; pot participa la studii extinse interne și internaționale asigurând și pluridisciplinaritatea necesară, etc.

Pentru că este vital să nu uităm datele și cifrele următoare:

- costul formării și atestării plecând de la zero al unui pilot în USA pentru obținerea licenței PPL este de minim 19.000 USD, iar în România de minimum 20.000 euro.

- costul formării și atestării plecând de la zero al unui pilot în USA pentru obținerea licenței de pilot profesionist cu calificare pe un tip de avion comercial este de minim 55.000 USD, iar în România de minimum 55.000 euro.

- vârsta minimă de pensionare - 52 de ani în România face ca, companiile aeriene să piarda piloți mai repede decât îi pot înlocui. În USA anual ies la pensie 15.000 de piloți la 65 de ani si deși s-a propus creșterea vârstei maxime la 67 de ani, Autoritatea Aeronautică Americană FAA se opune cerând studii suplimentare.

- la nivel mondial, conform celor de la site-ul de aviație simpleflying.com, numărul piloților a scăzut de la 333.000 în 2019 la 201.604 în 2022, pandemia determinându-i pe mulți să se pensioneze.

- necesarul de piloți estimat astăzi pentru America de Nord este de 120.000 pentru următorii 20 de ani", a spus Cezar Osiceanu.