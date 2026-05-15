€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Cele mai multe ţări europene susţin crearea unui Tribunal Special pentru Crime de Agresiune împotriva Ucrainei
Data publicării: 15 Mai 2026

Cele mai multe ţări europene susţin crearea unui Tribunal Special pentru Crime de Agresiune împotriva Ucrainei
Autor: Florin Răvdan

kiev-ucraina-atac-rusesc-drone_59506300 Atac în Ucraina. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Majoritatea ţărilor europene au susţinut vineri, în cadrul unei reuniuni a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, desfăşurată la Chişinău, capitala Republicii Moldova, crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei.

Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, a anunţat că 34 dintre cei 46 de membri ai Consiliului, plus Uniunea Europeană, şi-au exprimat intenţia de a adera la aşa-numitul Acord Parţial Extins care va înfiinţa tribunalul.

"Sprijinul pentru Ucraina este principala prioritate a organizaţiilor noastre şi acest lucru trebuie să rămână neschimbat până la eliminarea agresiunii ruse şi până când agresorul va fi tras la răspundere. Sunt mândru că aici, în Chişinău, decidem să adoptăm rezoluţia care stabileşte Acordul Extins pentru crearea Tribunalului special împotriva crimelor de agresiune", a declarat Mihai Popşoi, care este totodată şi vicepremier al R. Moldova.

Republica Moldova a găzduit vineri cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.

Şeful diplomaţiei moldovene a prezentat lista statelor care şi-au exprimat intenţia de a adera la Acordul Parţial Extins: Andorra, Austria, Belgia, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Ĺ˘ările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Regatul Unit, precum şi reprezentanţii Uniunii Europene, Australia şi Costa Rica.

12 ţări nu s-au alăturat iniţiativei

Douăsprezece ţări membre ale Consiliului Europei nu s-au alăturat încă iniţiativei, OBSERVĂ afp. Printre acestea se numără patru state membre ale Uniunii Europene (Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Malta), patru ţări din Balcani (Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia de Nord, Albania), trei din Caucaz (Armenia, Azerbaidjan, Georgia), precum şi Turcia.

"Tribunalul Special înseamnă dreptate şi speranţă. Acum este necesar să se ia măsuri pentru a confirma acest angajament politic, garantând funcţionarea şi finanţarea tribunalului", a declarat Alain Berset, secretarul general al Consiliului.

În ceea ce priveşte acest ultim aspect, Comisia Europeană a precizat, la rândul său, într-un comunicat separat, că va contribui cu 10 milioane de euro la înfiinţarea instanţei judiciare.

"Momentul în care Rusia va trebui să răspundă pentru agresiunea sa se apropie rapid", a adăugat Berset.

Ideea înfiinţării acestei noi instanţe a fost lansată anul trecut de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a semnat un acord în acest sens cu Consiliul Europei, organismul de supraveghere a drepturilor omului de pe continent, care numără 46 de membri, printre care şi Ucraina. Această viitoare instanţă judiciară ar trebui să permită ocolirea imposibilităţii de a judeca "crima de agresiune" la Curtea Penală Internaţională (CPI), care nu este recunoscută de Moscova.

În timp ce Popşoi a cerut altor ţări să aprobe şi să ratifice documentul cât mai curând posibil, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a descris ziua ca fiind "istorică" şi a comparat-o cu crearea Tribunalului de la Nurnberg, scrie Agerpres. 

"Acest tribunal va restabili dreptatea peste ruinele războiului (...) Fundamentele morale ale Europei şi ale lumii vor fi restaurate doar dacă crima de agresiune împotriva Ucrainei va fi pedepsită", a proclamat el după ce a primit o copie a rezoluţiei de la Berset, în aplauzele celor prezenţi.

"Vladimir Putin va intra în istorie ca un criminal"

Sîbiga a denunţat faptul că 24 de civili, inclusiv trei copii, au murit joi la Kiev, capitala Ucrainei, în cel mai mare atac cu drone ruseşti din întregul război.

Preşedintele rus Vladimir "Putin a vrut întotdeauna să intre în istorie. Va intra în istorie ca un criminal. Şi nu numai el", a afirmat Sîbiga, menţionând mai mulţi oficiali ruşi de rang înalt şi pe preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, pe care Kievul îl consideră complice la război.

Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei va investiga, urmări penal şi judeca pe cei responsabili de crimele împotriva acestei ţări, completând golul din jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale, care în 2023 a ordonat arestarea lui Putin pentru crime de război.

Însă Rusia - exclusă din Consiliul Europei în 2022, după izbucnirea războiului cu Ucraina - a declarat că va considera "nule şi neavenite" deciziile viitorului tribunal.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
federatia rusa
tribunal
consiliul ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Procurorul Gigi Valentin Ştefan, acuzat că promitea decizii favorabile prin influenţă asupra magistraţilor de la CAB și ÎCCJ - REFERAT
Publicat acum 29 minute
OMS avertizează asupra pliculețelor cu nicotină, tot mai populare în rândul tinerilor: Sunt făcute special pentru a crea dependență
Publicat acum 34 minute
Cod galben de inundații emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de atenționarea INHGA
Publicat acum 52 minute
Liber la creșteri de salarii în 47 firme de stat. Adrian Negrescu intervine: Să-i explice cineva premierului
Publicat acum 59 minute
Deși vara se apropie, în Bucegi stratul de zăpadă depășește 1,5 metri. Traseele montane de altitudine, închise
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 3 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 10 ore si 8 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close