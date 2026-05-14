Sindicaliștii de la Apele Române protestează în Capitală. Ce îi nemulțumește

Sindicatul Mureşul din Apele Române (SMAR), reprezentativ la nivelul Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), protestează joi, în intervalul orar 11:00 - 16:00, motivând pentru această acţiune degradarea gravă a dialogului social şi măsurile administrative care afectează direct angajaţii din sistemul de gospodărire a apelor.

Potrivit organizatorilor, acţiunea a debutat la ora 11:00 la sediul ANAR şi a continuat cu o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, unde protestul va continua până la ora 16:00.

Ce îi nemulțumește

Sindicaliștii critică abandonarea proiectului privind statutul special al instituţiei, lipsa unei poziţii clare privind salarizarea personalului din gospodărirea apelor în viitoarea lege a salarizării unitare, precum şi faptul că, deşi posturile de execuţie sunt blocate, funcţiile administrative şi schimbările de directori continuă.

Potrivit sindicaliştilor, o cauză principală a protestului este lipsa transparenţei şi blocarea dialogului social. Astfel, SMAR acuză conducerile ANAR şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) că refuză un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor, precum şi de faptul că negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2026-2028 au fost compromise prin lipsa informaţiilor şi tratament preferenţial acordat unor organizaţii sindicale.

De asemenea, sindicatul reclamă blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor şi reducerea unor drepturi salariale exact pentru angajaţii care asigură intervenţiile la inundaţii, poluări şi situaţii de urgenţă. În opinia conducerii SMAR, presiunea bugetară este transferată exclusiv asupra personalului operativ.

În acelaşi context, protestatarii susţin că reorganizările promovate de conducerea ANAR nu urmăresc eficientizarea instituţiei, ci păstrarea structurilor centrale şi a funcţiilor de conducere politizate. "În timp ce posturile de execuţie sunt blocate, funcţiile administrative şi schimbările de directori continuă", afirmă sursa citată.

Referitor la remuneraţia personalului, sindicaliştii reclamă neacordarea drepturilor salariale şi a sporurilor.

"SMAR solicită acordarea integrală a sporului pentru consemn la domiciliu, prevăzut de lege şi confirmat inclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive. Sindicatul atrage atenţia că angajaţii sunt obligaţi să intervină permanent în situaţii de urgenţă fără o remunerare corespunzătoare", susţine organizaţia sindicală.

Pe de altă parte, sindicatul critică abandonarea proiectului privind statutul special al instituţiei şi lipsa unei poziţii clare privind salarizarea personalului din gospodărirea apelor în viitoarea lege a salarizării unitare.

Pe lista revendicărilor principale ale SMAR se regăsesc: transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren; acordarea legală şi nediscriminatorie a sporului pentru consemn, reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR, stoparea reorganizărilor fără fundament tehnic şi economic şi depolitizarea funcţiei de conducere din Apele Române, susţinerea unor salarii echitabile pentru personalul din gospodărirea apelor, reluarea discuţiilor privind statutul special al instituţiei şi respectarea dialogului social.

Potrivit SMAR, protestul de joi reprezintă un semnal clar că salariaţii din Apele Române nu mai acceptă decizii arbitrare, lipsă de transparenţă şi măsuri care afectează direct personalul ce menţine funcţional sistemul de gospodărire a apelor din România, iar în situaţia în care revendicările sindicaliştilor nu vor fi luate în considerare de către decidenţii politici, protestele vor continua, mergând până la oprirea activităţii în structurile teritoriale din Apele Române.

Reacția ANAR

Pe marginea acestor nemulţumiri, ANAR a precizat, într-un comunicat de presă transmis miercuri Agerpres, că toate organizaţiile sindicale reprezentative au fost invitate să participe la procesul de negociere a Contractului Colectiv de Muncă 2026-2028, în condiţii egale şi cu respectarea deplină a prevederilor legale în vigoare, însă după prima şedinţă reprezentanţii Sindicatului Mureşul au refuzat să mai participe la discuţii.

"Administraţia Naţională "Apele Române" respinge ferm acuzaţiile privind lipsa de transparenţă, blocarea dialogului social sau existenţa unui tratament preferenţial în cadrul negocierilor. În ceea ce priveşte negocierea Contractului Colectiv de Muncă 2026-2028, precizăm că toate organizaţiile sindicale reprezentative au fost invitate să participe la procesul de negociere, în condiţii egale şi cu respectarea deplină a prevederilor legale în vigoare: două federaţii sindicale reprezentative la nivel grupului de unităţi şi opt sindicate legal constituite la nivelul unităţilor din grup (inclusiv SMAR). Reprezentanţii Sindicatului Mureşul din Apele Române au participat la prima şedinţă de negociere, în cadrul căreia au fost stabilite calendarul întâlnirilor ulterioare şi modalitatea de transmitere a informaţiilor necesare negocierii. În aceeaşi şedinţă, fiecare organizaţie sindicală a avut posibilitatea de a solicita documente şi informaţii considerate relevante pentru procesul de negociere", susţine instituţia.

Potrivit sursei citate, toate documentele şi informaţiile solicitate au fost transmise tuturor părţilor implicate, în două etape, volumul total al documentelor solicitate de către toate organizaţiile sindicale fiind de peste 3.000 de pagini.

În privinţa procesului de reorganizare instituţională, ANAR precizează că propunerile comunicate inclusiv organizaţiilor sindicale reprezentative au ca obiectiv eficientizarea activităţii instituţiei şi întărirea capacităţii operaţionale şi administrative la nivel teritorial.

Protestul Sindicatului Mureşul a debutat la ora 11:00, la sediul ANAR, şi va continua cu o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, unde acţiunea va continua între orele 13:30 - 16:00. Numărul estimat al participanţilor este de minimum 500 de persoane, precizează SMAR.

Diana Buzoianu: Oamenii care sunt astăzi la protest au fost manipulaţi

Sindicatul care a blocat la Ministerul Muncii înregistrarea contractului colectiv de muncă este cel care scoate oamenii în stradă să spună că nu există contract colectiv de muncă şi sunt ferm convinsă că acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Reacţia sa vine în urma protestului de joi organizat de reprezentanţi ai Sindicatului Mureşul din Apele Române (SMAR), care s-au declarat nemulţumiţi de abandonarea proiectului privind statutul special al instituţiei, de lipsa unei poziţii clare privind salarizarea personalului din gospodărirea apelor în viitoarea lege a salarizării unitare, precum şi de faptul că, deşi posturile de execuţie sunt blocate, funcţiile administrative şi schimbările de directori continuă.

"Din păcate, o parte dintre oamenii care sunt astăzi la protest au fost manipulaţi, au primit informaţii şi ştim ce informaţii au primit, pentru că avem şi noi acces la toate discursurile aberante care li se vând în fiecare zi. Au fost manipulaţi de către şefii de sindicat, în cazul de faţă un şef de sindicat care şi-a luat pe persoana fizică să blocheze contractul colectiv de muncă. Apele Române au avut an de zile un contract colectiv de muncă destul de bun. S-a început renegocierea. ANAR este deja la a doua încercare de a înregistra contractul colectiv de muncă. Vă daţi seama unde a ajuns nivelul de manipulare? Una dintre cerinţele principale ale protestatarilor este că nu există contractul colectiv de muncă. Vă daţi seama nivelul de manipulare, că fix sindicatul care a blocat atacând la Ministerul Muncii înregistrarea contractului colectiv de muncă este cel care scoate oamenii în stradă să zică că nu există contract colectiv de muncă", a spus Buzoianu, la Digi 24.

Aceasta a adăugat că protestul reprezentanţilor Sindicatului Mureşul din Apele Române are loc în perioada în care se vorbeşte despre criterii de performanţă şi despre o reorganizare cu sens "în care să nu mai rămână pilele" în Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR).

"Eu sunt ferm convinsă că acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar: se vede anul trecut când a fost reorganizarea făcută şi au fost distruse formaţiile de lucru, adică structura cea mai de bază şi importantă pentru lucrările din teren, atunci acest sindicat n-a ieşit să facă proteste. Când toate funcţiile au fost crescute şi s-au mutat şoferi pe organigrame la centru ca să se creeze funcţii de conducere - şefi serviciu, directori - atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează astăzi când se vorbeşte despre criterii de performanţă şi o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pilele în această instituţie", a afirmat şefa de la Mediu.

În opinia Dianei Buzoianu, reorganizarea de la "Apele Române" trebuie să cuprindă inclusiv drepturi negociate în avantajul celor care lucrează cu adevărat în instituţie.

"Eu propun o viziune, de mers mână-n mână, cu o reorganizare şi inclusiv cu drepturi care să fie negociate în avantajul celor care lucrează cu adevărat. De altfel, am supus în transparenţă o Ordonanţă care vine şi spune de exemplu că acol