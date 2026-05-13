DCNews Stiri Înlocuiește chipsurile și covrigeii cu această gustare crocantă! Bilic: Ajută digestia și silueta
Data publicării: 13 Mai 2026

Înlocuiește chipsurile și covrigeii cu această gustare crocantă! Bilic: Ajută digestia și silueta
Autor: Darius Mureșan

chipsuri Sursa foto: https://www.magnific.com/, @atlascompany

Dacă ai poftă de o gustare crocantă, dar vrei să eviți chipsurile și covrigeii, Mihaela Bilic recomandă o alternativă sănătoasă, cu puține calorii și multe beneficii pentru organism.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre gulie și a explicat că aceasta este o gustare sănătoasă, bună pentru digestie și siluetă. Potrivit medicului, gulia are puține calorii și este bogată în vitamina C, potasiu și fibre, este utilă în cazuri de ulcer și gastrită, oferă sațietate și poate reduce retenția de lichide.

„Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la digestie, și la siluetă.

Nu, nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de... gulie!

În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană. Totul cu 20 de calorii pe suta de grame și multe fibre.

Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide.

Puteți să o mâncați așa, proaspătă, tăiată în bastonașe sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu hummus, cu fasole bătută, cu salată de vinete, cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice!”, a spus medicul nutriționist Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook. 

Video:

