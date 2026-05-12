Cum a devenit brânza de vaci vedeta rețelelor sociale. Mihaela Bilic: E pe val!

Mihaela Bilic a vorbit despre creșterea popularității brânzei de vaci și a explicat că aceasta a revenit în atenția consumatorilor datorită rețelelor sociale, dar și a schimbării preferințelor alimentare. Potrivit acesteia, oamenii caută produse mai sănătoase, bogate în proteine și cu puține grăsimi și zahăr.

„Brânza de vaci e pe val!!

Dacă spun “brânză de vaci” o să strâmbați din nas, toată lumea o consideră antipatică și fără gust, de mâncat în silă doar când ești bolnav sau la cură de slăbire. Mult timp ignorată pe rafturile din supermarket, brânza de vaci a ajuns în centrul atenției consumatorilor și producătorilor deopotrivă. Semnalul a venit dintr-o direcție neașteptată: rețelele sociale și în special TikTok, unde rețetele pe bază de brânză de vaci au strâns sute de milioane de vizualizări.

Dar viralitatea nu explică totul. În spatele fenomenului stă o schimbare a preferințelor: consumatorii caută tot mai mult produse bogate în proteine, cu conținut redus de grăsimi și zahăr, iar brânza de vaci bifează toate căsuțele”, a scris Mihaela Bilic.

Potențialul brânzei de vaci pe piața lactatelor

Mihaela Bilic a vorbit despre potențialul brânzei de vaci pe piața lactatelor și a explicat că producția este ușor de realizat de fabricile existente, fără investiții majore în infrastructură.

„Vestea bună pentru producătorii de lactate este că nu trebuie să construiască nimic la capitolul infrastructură. Brânza de vaci este un produs proaspăt, cu un ciclu de producție rapid, comparabil cu cel al iaurtului- orice fabrică care produce deja lactate, poate să facă brânză de vaci.

Dacă intrarea pe piața brânzeturilor proaspete este relativ accesibilă, diferențierea vine din inovație. Banala brânză de vaci poate fi reinventată și transformată într-o categorie premium cu variante diversificate: combinații de arome inedite (miere, ierburi picante, fructe exotice), formate dedicate copiilor, versiuni fără lactoză, variante funcționale îmbogățite cu proteine, probiotice sau vitamine”, a scris Mihaela Bilic.

Beneficii atât pentru industrie, cât și pentru consumatori

Medicul nutriționist a explicat că producția de brânză de vaci permite valorificarea eficientă a laptelui, grăsimea rămasă fiind folosită pentru alte produse profitabile precum untul sau frișca.

„Un alt avantaj: producția de brânză de vaci permite valorificarea integrală a materiei prime. Laptele de vacă conține 4% grăsime, iar brânza de vaci clasică reține în produsul finit doar un sfert din această grăsime. Restul de 75%, adică 30kg grăsime la fiecare 1000 litri lapte procesat, poate fi direcționat către fabricarea de unt, frișcă sau înghețată, produse cu marje mari de profit.

Brânza de vaci răspunde simultan la 3 tendințe majore care modelează viitorul industriei lactate: cererea de sănătate și nutriție, apetitul pentru produse premium și randamentul crescut de producție. Pare că toată lumea câștigă cu brânza de vaci- și consumatorii și industria alimentară. Dar cel mai mare câștig e pentru sănătatea și silueta noastră!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.