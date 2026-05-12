Concert Metallica: Șase linii – deviate temporar, iar cinci linii vor avea un program de funcționare prelungit

Liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor funcționa pe trasee deviate temporar în ziua de miercuri, 13 mai 2026, având în vedere restricționarea traficului rutier (începând cu ora 15:00) pe Bd. Pierre de Coubertin și pe Bd. Basarabia (tronsonul cuprins între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății), ca urmare a desfășurării concertului trupei Metallica pe Arena Națională.

Pentru defluirea spectatorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis prelungirea programului de funcționare a liniilor 1, 10, 85, 104 și 143.

De asemenea, stația „Piața Hurmuzachi” (aferentă liniilor 640 și N109), amplasată pe Bd. Basarabia (pe sensul spre Calea Călăraşilor), va fi relocată temporar pe Calea Călăraşilor, după intersecţia cu Şos. Mihai Bravu.

Așadar, în perioada restricțiilor de circulație, liniile din zona Arenei Naționale vor funcționa astfel:

Liniile 85 și 90:

- vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „gara de Nord”, respectiv „M Petrache Poenaru” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 143:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/ Șos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 86 și 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

Linia 640:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Republica” și intersecția Bd. Chişinău/ Bd. Basarabia/ Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor, revenind apoi traseul de bază.

Linia N109:

- va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Republica” și intersecția Bd. Chişinău/ Bd. Basarabia/ Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor, revenind apoi pe traseul de bază.

După încheierea spectacolului, liniile 1, 10, 85, 104 și 143 vor funcționa astfel:

- 6 tramvaie de pe linia 1 vor trece în zona Arenei Naționale, la un interval de 10 minute;

- 6 tramvaie de pe linia 10 vor trece în zona Arenei Naționale, la un interval de 10 minute;

- 6 troleibuze de pe linia 85 vor pleca de la Arena Națională, la un interval de 10 minute;

- 10 autobuze de pe linia 104 vor trece în zona Arenei Naționale, la un interval de 6 minute;

- 4 autobuze de pe linia 143 vor pleca de la Arena Națională, la un interval de 15 minute. (Claudia Calotă)