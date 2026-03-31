Data publicării: 10:56 31 Mar 2026

Salbek Opera Festival & Masterclass, promovat de ICR la Londra. Recital Rodica Ștefan, Andrei Petre și Ioana Maxim
Autor: D.C.

Institutul Cultural Român de la Londra organizează joi, 2 aprilie 2026, de la ora 19:00, la sediul său din Belgrave Square, un recital dedicat artei vocale românești, în seria Concertelor Enescu.

Evenimentul îi aduce în prim-plan pe doi soliști ai Operei Naționale, soprana Rodica Ștefan și tenorul Adrian Petre, acompaniați, la pian, de Ioana Maxim și are drept scop promovarea Salbek Opera Festival & Masterclass. 

Salbek Opera Festival and Masterclass își propune să îmbine excelența artistică cu valorificarea patrimoniului cultural. Desfășurat la Castelul Salbek din județul Arad, festivalul se inspiră din tradiția britanică a „country house opera”, ilustrată de repere precum Glyndebourne, Garsington sau Grange Park, dezvoltând în același timp o identitate proprie. Prezentarea acestui proiect la Londra marchează prima sa apariție internațională și subliniază legăturile culturale dintre România și Regatul Unit.  În acest an, festivalul de la Castelul Salbek va avea loc în perioada 18-23 august.

Arii celebre din repertoriul internațional, alături de compoziții de Enescu și Felicia Donceanu

Programul recitalului propune o selecție de arii și duete celebre din repertoriul liric internațional, semnate de compozitori precum Johann Strauss II, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Franz Lehár sau Victor Herbert, alături de lucrări românești de George Enescu și Felicia Donceanu. Construcția muzicală oferă publicului o experiență amplă, ce traversează stiluri și epoci, de la operă și operetă la musical. Programul muzical include, între altele, csárdás-ul Rosalindei din opereta Die Fledermaus de Johann Strauss II, aria „La donna è mobile” din Rigoletto și „Mercè, dilette amiche” din I Vespri Siciliani de Giuseppe Verdi, celebrul duet „O soave fanciulla” și aria „Che gelida manina” din La Bohème de Giacomo Puccini, precum și lucrări de George Enescu și Felicia Donceanu. Repertoriul este completat de pagini emblematice din opereta lui Franz Lehár și din musicalul american, oferind o perspectivă expresivă și accesibilă asupra artei vocale.

Evenimentul include, de asemenea, proiecția unui scurt documentar dedicat ediției din 2025 a Salbek Opera Festival & Masterclass, realizat de Virgil Oprina, precum și intervenții introductive susținute de Ana Maria Mihăescu, președinta Asociației Castelul Salbek, și de muzicologul Oltea Șerban Pârâu. Aceste momente completează dimensiunea artistică a serii oferind un context cultural și informativ relevant, evidențiind importanța festivalului ca promotor al turismului cultural și al excelenței artistice în România.

Atât soprana Rodica Ștefan, cât si tenorul Andrei Petre au participat, în trecut, la cursurile de măiestrie organizate la Salbek, iar pianista Ioana Maxim, corepetitor cu peste 30 de ani de experiență la Opera Națională București, a făcut parte din echipa de pianiști a Festivalului de la Salbek încă de la prima ediție.

