Sabina Bucea, revelația serii la Românii au talent: o chitară, o voce și un moment sensibil
Data actualizării: 23:49 27 Mar 2026 | Data publicării: 23:48 27 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Foto: Captură video Youtube

O chitară, o voce caldă și mult curaj au fost suficiente pentru ca Sabina Bucea să transforme timiditatea într-un atu pe scena Românii au talent.

 Sabina Bucea a impresionat juriul și publicul de la Românii au talent, obținând patru de „Da” și reacții entuziaste, într-un moment descris drept „liniștitor” și chiar „paranormal”.

Un pas curajos împotriva timidității

Pentru Sabina Bucea, participarea la show nu a fost doar o oportunitate artistică, ci și una personală. După o viață marcată de timiditate, tânăra a decis să își înfrunte temerile și să urce pe scenă în fața milioanelor de telespectatori.

Decizia s-a dovedit inspirată: interpretarea sa sensibilă i-a adus aprecierea unanimă a juriului și calificarea în etapa următoare.

Comparații surprinzătoare și reacții puternice din partea juriului

Actrița Carmen Tănase a fost profund impresionată, făcând o paralelă neașteptată: „Ai ascultat-o pe Joan Baez? E tot. De la cum arată, cum cântă, ce cântă, ce inflexiuni are. Se întâmplă chestii paranormale pe aici.”

La rândul său, Andi Moisescu a descris momentul ca pe o oază de liniște într-o lume agitată: „Mă bucur foarte tare că, în lumea asta agitată în care trăim, se simte că și când, după ce ai alergat mult, te așezi pe o piatră și îți tragi sufletul.”

Mihai Bobonete a vorbit despre starea de calm pe care i-a transmis-o concurenta: „Am simțit o liniște care s-a instalat în mine de când ai început să cânți.”

Iar Andra a subliniat impactul emoțional al momentului: „Cred că este important pentru un artist [...] să te facă să simți ceva. [...] Să nu lași muzica!”

Cine este Sabina Bucea

Sabina Bucea a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, cântând în familie și dezvoltându-și talentul cu sprijinul tatălui. Deși a urmat cursuri de canto timp de un an, a ales să meargă pe propriul drum artistic, compunând și interpretând piese inspirate din experiențele personale.

Talentul muzical îl moștenește de la bunica sa, cântăreață de muzică populară. Provenind dintr-o familie de economiști, Sabina beneficiază de susținerea constantă a părinților, iar tatăl său rămâne un model important în parcursul ei.

Muzica, între refugiu și destin

Pentru Sabina, muzica nu este doar pasiune, ci și formă de exprimare și echilibru interior. Momentul de pe scena „Românii au talent” confirmă că drumul ales este unul promițător, iar reacțiile juriului sugerează că publicul ar putea descoperi în ea o voce autentică a noii generații.

Calificarea în etapa următoare nu este doar un succes de etapă, ci și începutul unei posibile cariere construite pe sensibilitate și sinceritate artistică. 

