Andrei Crisztea, toboșarul lui Mario Fresh, moment electrizant la „Românii au talent”

€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Data actualizării: 22:07 27 Mar 2026 | Data publicării: 22:05 27 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Foto: Captură video Youtube

De la un ritm simplu învățat la patru ani, într-o biserică, la scena unuia dintre cele mai urmărite show-uri din România. Andrei Crisztea, actualul toboșar al lui Mario Fresh, a demonstrat la „Românii au talent” că munca și perseverența pot transforma pasiunea într-un spectacol memorabil.

Povestea lui Andrei Crisztea începe devreme, la doar patru ani, când a descoperit tobele în biserica neoprotestantă a familiei. Tatăl său, pastor și muzician, i-a arătat un ritm simplu pe care copilul l-a reprodus imediat, semn al unui talent nativ.

La opt ani a început lecții private, iar după majorat și-a dezvoltat singur stilul, experimentând și perfecționându-se constant. Mutarea la Cluj-Napoca, la vârsta de șapte ani, i-a deschis noi oportunități, iar mediul artistic l-a ajutat să evolueze.

Internetul, rampa către succes

La 19 ani, Andrei a început să posteze clipuri pe YouTube, moment care i-a schimbat traiectoria. După finalizarea studiilor în contabilitate și informatică de gestiune, talentul său a început să atragă atenția industriei muzicale.

Prima colaborare importantă a venit în 2022, alături de Mira, moment care l-a adus în atenția lui Mario Fresh. De atunci, a urcat pe scenă alături de artiști cunoscuți precum Lora, Misha Miller și Alexandra Stan.

În paralel, este profesor de tobe și susține concerte în weekend, reușind să îmbine performanța artistică cu activitatea didactică.

Momentul de la „Românii au talent”, apreciat de juriu

Pe scena emisiunii Românii au talent, Andrei Crisztea a oferit un show dinamic, combinând ritmuri diferite într-o interpretare complexă.

Jurizarea a fost unanim pozitivă:

Andi Moisescu: „Mi se pare foarte mișto că ai pus, pe aceeași piesă, diverse ritmuri”

Andra: „Foarte frumos ai gândit momentul. Tot ce s-a cântat a fost corect”

Carmen Tănase: „Mi se pare că ești foarte bun”

Mihai Bobonete: „E clar că ești talentat”

Talentul artistic este, de altfel, o moștenire de familie: tatăl este compozitor, mama a studiat pianul, iar unchiul său a fost toboșar în trupa Holograf.

„Românii au talent”, un pas decisiv

Participarea la show reprezintă pentru Andrei Crisztea mai mult decât un simplu moment artistic. Este o oportunitate de afirmare și de extindere a carierei, într-un moment în care își dorește noi contracte și colaborări.

Chiar dacă regretă că nu a început mai devreme să posteze online, parcursul său demonstrează că perseverența poate recupera timpul pierdut, iar scena este, fără îndoială, locul în care Andrei Crisztea strălucește. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romanii au talent
andrei crisztea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close