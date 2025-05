Concerte instrumentale hibride și operă, în Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, la Sala Radio

Cea de-a 34-a ediție a SĂPTĂMÂNII INTERNAȚIONALE A MUZICII NOI (SIMN) se va derula sub titlul „Constelația CARNAVAL”, iar programul va fi organizat în trei direcții: muzică contemporană electronică, spectacole în formate diverse (operă, experimente, muzică electroacustică cu video, concerte instrumentale hibride etc.) și femei compozitoare din România. SIMN 2025 aduce la Sala Radio două concerte speciale și trei lucrări interpretate în primă audiție absolută.

Unul dintre cele mai longevive evenimente muzicale din România, festivalul fondat în 1991 de compozitorul Ștefan Niculescu este cel mai amplu eveniment dedicat muzicii contemporane și de avangardă din țara noastră.

„De ce constelații? Pentru că o constelație ține de viziunea celui care privește noianul de stele de pe cer. Gruparea acelor stele într-o constelație, chiar dacă ele nu au nimic comun una cu cealaltă, este un act de imaginație al privitorului. Astfel, viziunea unei constelații leagă, unește împreună realități distincte, uneori fără legătură între ele, și le unifică sub semnul unei singure idei. Pentru ideea-forță pusă sub egida constelațiilor în această ediție am ales carnavalul, acea explozie de energie și fantezie ce constituie un vortex social și cultural fascinant. Dar nu am ales la întâmplare, ci ne-am oprit asupra unei capodopere a muzicii romantice pentru pian, pe care am luat-o drept ghid: Carnavalul op. 9 de Robert Schumann. Dintre cele 21 de miniaturi ale acestui ciclu am extras majoritatea titlurilor concertelor din festival, spune despre eveniment Dan Dediu, directorul artistic al SIMN.

Concertele, transmise live de Radio România Cultural și Radio România Muzical

Pe 21 mai 2025 (de la 19.00), la Sala Radio, Orchestra de Cameră Radio va evolua sub bagheta dirijorului olandez Marijn Simons și soliștii serii vor fi celebrul violonist Alexandru Tomescu, Cornelius Zirbo (violoncel) și Adriana Toacsen (pian). În programul serii veți asculta Livia Teodorescu-Ciocănea: The Eritrean Ring pentru orchestră de coarde, două lucrări în primă audiție absolută - Sabina Ulubeanu: Black Shirt And Blue Soap pentru vioară și orchestră și Diana Rotaru: Lady M. pentru pian și orchestră - și o piesă creată chiar de dirijorul serii, Marijn Simons: Concert pentru violoncel și orchestră.

Vineri, pe 23 mai 2025 (de la 19.00), Orchestra Națională Radio va fi dirijată de Radu Popa și ca soliști îi veți aplauda pe Cadmiel Boțac (pian), Mihai Fodorean (pian), Iustinian Zetea (bas-bariton). Evenimentul se va desfășura cu participarea Corului Academic Radio (pregătit de dirijorul Ciprian Țuțu).

În programul serii de la Sala Radio veți asculta, în primă audiție absolută, lucrarea Crash semnată de Adrian Iorgulescu, Cristian Bence-Muk: Seven pentru două piane și orchestră și Pomenire - Un requiem românesc, piesă semnată chiar de fondatorul festivalului, Ștefan Niculescu.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

