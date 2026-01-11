Planul unei armate europene care înlocuiește trupele americane staționate pe continent

Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldaţi, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staţionate în Europa, a declarat duminică comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, transmit AFP şi EFE.

Planul unei armate europene permanente

Vorbind la conferinţa pe teme de apărare „Folk och Forsvar”, desfăşurată la Salen, în Suedia, Kubilius a subliniat că Europa trebuie să îşi consolideze capacitatea de apărare într-un context geopolitic tot mai tensionat, marcat de războiul din Ucraina, de ameninţarea rusă şi de incertitudinile legate de angajamentul Statelor Unite faţă de securitatea europeană.

„Cum vom înlocui forţa militară americană permanentă de 100.000 de soldaţi, care reprezintă coloana vertebrală a apărării militare în Europa?”, a întrebat retoric comisarul european, avertizând că această întrebare nu mai poate fi evitată.

Declaraţiile sale vin în contextul în care preşedintele american, Donald Trump, a reluat ideea unei posibile retrageri sau redislocări a trupelor americane din Europa, pentru a se concentra mai mult pe competiţia strategică cu China. Totodată, afirmaţiile insistente ale lui Trump privind intenţia de a prelua controlul asupra Groenlandei au amplificat îngrijorările unor lideri europeni şi NATO privind fiabilitatea alianţei cu Washingtonul.

Europenii, incapabili să se apere în fața unui pericol major?

Kubilius, fost prim-ministru al Lituaniei, a criticat lipsa de unitate a statelor membre ale UE în domeniul apărării, afirmând că Europa funcţionează în prezent ca „o colecţie de 27 de armate bonsai”, fiecare bine conturată la nivel naţional, dar insuficientă pentru a face faţă marilor ameninţări strategice.

„Lipsa de unitate este problema noastră”, a spus el, reluând o comparaţie celebră: „Ar fi Statele Unite mai puternice dacă ar avea 50 de armate diferite, 50 de politici de apărare şi 50 de bugete militare separate? Dacă răspunsul este nu, atunci de ce aşteptăm?”, conform relatării EFE.

Comisarul european a arătat că ideea unei armate europene nu este nouă, fiind susţinută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron şi Angela Merkel, dar a eşuat până acum din cauza reticenţei statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forţe armate.

Cetățenii europeni vor o armată comună

Potrivit lui Kubilius, sprijinul public pentru o astfel de iniţiativă este însă în creştere. El a citat date publicate recent de Politico, potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetăţenii din Spania, Belgia şi Germania ar prefera ca apărarea să fie asigurată de o armată europeană, faţă de doar 10% care ar opta pentru armate naţionale şi 12% pentru NATO.

În plus, comisarul a pledat pentru crearea unui „Consiliu de Securitate European”, format din 10-12 state-cheie, inclusiv, posibil, Regatul Unit, care să permită luarea rapidă a deciziilor în materie de apărare. O prioritate a acestui organism ar fi, în opinia sa, schimbarea dinamicii războiului din Ucraina, pentru a evita o înfrângere a Kievului, conform AFP.

„Trebuie să avem un răspuns clar: cum intenţionează UE să influenţeze acest scenariu?”, a spus Kubilius, subliniind că momentul pentru decizii strategice majore în domeniul apărării europene este „acum”, notează Agerpres.

