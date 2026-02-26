Benzina a sărit pragul de 8 lei pe litru. Adrian Negrescu: Va aduce noi scumpiri în urmatoarele două luni

Prețurile carburanților au crescut din nou joi, 26 februarie 2026. S-au scumpit atât benzina standard, cât și motorina standard şi motorină premium, cu trei bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste joi între 7,89 şi 8,04 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,21 şi 8,32 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,57 şi 8,87 lei.

Au rămas nemodificate doar preţurile la benzină premium şi la GPL.

Economistul Adrian Negrescu, după scumpirea benzinei: Urmează și un nou hop inflaționist

Adrian Negrescu a comentat scumpirea carburanților și a avertizat că vor urma scumpiri și la alte produse în următoarele două luni.

"Creșterea prețului carburanților peste nivelul de 8 lei va aduce scumpiri între 3-5% în următoarele doua luni în economie și asta în condițiile în care transportăm marfă aproape exclusiv cu camioanele. Traficul de marfă pe calea ferată e la un nivel minim istoric.

Urmează un nou hop inflaționist, perioada Paștelui. Să sperăm că e ultimul și că liberalizarea pieței de gaze pentru zona de business nu va genera alte scumpiri", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.