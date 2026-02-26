€ 5.0955
Un nou copil neascultător în NATO: Țara care reduce cheltuielile pentru apărare la sub 2% din PIB / Reacția SUA
Data publicării: 16:27 26 Feb 2026

Un nou copil neascultător în NATO: Țara care reduce cheltuielile pentru apărare la sub 2% din PIB / Reacția SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

steagurile nato, germaniei si uniunii europene Foto: Unsplash

Republica Cehă este pe cale să cheltuiască mai puțin de 2% din PIB-ul său pentru apărare, ceea ce o pune pe un curs de coliziune cu Statele Unite ale Americii și alți aliați NATO.

O propunere de proiect de buget publicată de noua coaliție condusă de premierul Andrej Babiš prevede reducerea a 900 de milioane de euro din apărare, comparativ cu propunerea guvernului anterior din 2026, lucru pe care Praga îl consideră necesar pentru a corecta cheltuielile greșite și a proteja alte priorități, scrie Politico.

Propunerea anterioară „era plină de fraude... așa că a trebuit să ne ocupăm de asta”, a declarat vineri ministrul ceh de externe, Petr Macinka, unui grup de reporteri la Washington.

„A trebuit să facem niște reduceri - nu numai în apărare... dacă nu am face asta, ar trebui să înceteze finanțarea asistenței medicale și a sistemelor sociale”, a adăugat el.

Dar asta înseamnă că Cehia alocă oficial doar 1,8% din bugetul său cheltuielilor militare de bază, scăzând sub obiectivul de 2% pe care toți membrii NATO l-au atins anul trecut, la mai bine de un deceniu de la stabilirea acestuia.

„Nu are nicio legătură cu poziția noastră în NATO”, a spus Macinka.

„Am fost asigurat de Ministerul Apărării că vom ajunge totuși la 2% din PIB”, a completat e.

CITEȘTE ȘI                -               Flancul estic al NATO întărește securitatea rețelelor electrice din regiune. UE a alocat 13 milioane € pentru protecție împotriva atacurilor Rusiei

Un nou copil neascultător în NATO: Cehia riscă să enerveze atât SUA, cât și alți aliați NATO

Este o mișcare care riscă să enerveze atât Statele Unite ale Americii, cât și pe ceilalți membri NATO.

„Nu cred că [șeful NATO, Mark] Rutte va lăsa lucrurile așa”, a spus un diplomat NATO care a vorbit sub protecția anonimatului.

„Nu cred că vrea să-i dea lui Trump o scuză să se răzgândească în privința NATO”, a adăugat acesta.

De la revenirea în funcție, administrația Trump a făcut presiuni asupra țărilor europene să intensifice eforturile și să cheltuiască mai mult pentru propria apărare, pe măsură ce SUA își mută din ce în ce mai mult atenția către emisfera vestică și Indo-Pacific.

Anul trecut, alianța a convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, din care 3,5% ar trebui să fie cheltuieli militare stricte.

Mișcarea Cehiei ar putea irita alte guverne europene, care se confruntă, de asemenea, cu compromisuri dificile în timp ce încearcă să-și consolideze propria apărare, adesea în detrimentul cheltuielilor sociale. La summitul anual NATO de anul trecut de la Haga, aliații și-au exprimat furia pe Spania, după ce Madridul a refuzat să se angajeze oficial la creșterea de 5%.

„După Haga, cu toții am crezut că 2% trebuie lăsați în urmă”, a spus un al doilea diplomat NATO. „Cu toții depunem eforturi în acest sens. Rămânerea în jurul valorii de 2% fără planuri de creștere - sau chiar de a merge înapoi - nu va ajuta NATO să devină mai puternică”, au adăugat aceștia.

De asemenea, riscă să enerveze Casa Albă. 

„Președintele Trump se așteaptă ca aliații NATO să își respecte angajamentul de cinci procente privind cheltuielile pentru apărare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pentru Politico, când a fost întrebată despre planurile de cheltuieli ale Cehiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cehia
nato
aparare
sua
Comentarii

