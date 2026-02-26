€ 5.0955
DCNews Stiri Ilie Bolojan, replică pentru Sorin Grindeanu, care a anunțat referendum în PSD / video
Data actualizării: 17:44 26 Feb 2026 | Data publicării: 17:35 26 Feb 2026

Ilie Bolojan, replică pentru Sorin Grindeanu, care a anunțat referendum în PSD / video
Autor: Ioan-Radu Gava

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a comentat declarațiile lui Sorin Grindeanu despre consultarea internă din Partidul Social Democrat privitoare la susținerea sa în funcția de prim-ministru.

În cadrul sesiunii de întrebări de la conferința de presă pe care a susținut-o la sediul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, premierului Ilie Bolojan i s-a cerut un punct de vedere privitor la declarațiile lui Sorin Grindeanu despre susținerea sa în funcția de prim-ministru.

„Pe plan intern, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că va face o consultare internă în PSD pentru a decide dacă Partidul Social Democrat vă mai susține și dacă USR va rămâne sau nu în Coaliție. A declarat, de asemenea, că nu v-a simțit ca fiind premierul unei Coaliții, ci al USR. Cât de tensionată este situația în Coaliție?“, a întrebat o jurnalistă.

„De azi dimineață nu am avut telefonul la mine, pentru că am fost în întâlniri și nu poți să stai să vezi ce se postează sau ce declară unul sau altul dintre actorii politici, deci nu am apucat să verific declarațiile. Nu pot să fac comentarii legate de aceste aspecte.

Partidele și liderii politici au dreptul să-și facă, așa cum consideră de cuviință, consultările, au dreptul să facă declarații. Asta e opțiunea lor. Responsabilitatea mea este să fac ceea ce trebuie pentru România și asta am încercat și în aceste zile, să respect cetățenii noștri.

Asta înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest Guvern, adică programul de guvernare, să respecți partenerii și să urmărești ca programul care a fost anunțat să fie pus în practică. Ceea ce am făcut nu a fost decât să respect și să pun în practică programul de guvernare. Asta este ceea ce pot să vă spun“, a comentat premierul României.

CITEȘTE ȘI                 -               Precizare privind consultarea internă din PSD referitoare la participarea în actuala guvernare

Întrebat dacă e un premierul „USR-ist și populist“, Ilie Bolojan a răspuns:

„Am încercat să fiu un premier responsabil pentru țara noastră. Ordinea mea de priorități va fi întotdeauna comunitatea - țara noastră - și apoi aspectele care țin de partide, de filiații etc. Cei care mă știu, știu că fiind președintele PNL, membru PNL de 30 de ani, în timp ce alții rătăceau prin zona politică, înseamnă că am niște principii. Sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna“.

„Eu nu pot să interzic oamenilor politici să facă declarații, să-și spună părerile. Obligația mea e să fac ceea ce trebuie pentru România cât timp sunt pe această funcție. Cetățenii vor judeca dacă respectarea înțelegerii, asumarea unor responsabilități dificile etc, sunt bune sau sunt rele“, a mai zis premierul.

ilie bolojan
sorin grindeanu
psd
pnl
Comentarii

