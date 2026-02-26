€ 5.0955
COMPAS la Universitatea Titu Maiorescu: Comunicare cu impact și decizii rapide sub presiune
Data actualizării: 19:01 26 Feb 2026 | Data publicării: 18:37 26 Feb 2026

COMPAS la Universitatea Titu Maiorescu: Comunicare cu impact și decizii rapide sub presiune
Autor: Editor Team

COMPAS la Universitatea Titu Maiorescu: Comunicare cu impact și decizii rapide sub presiune COMPAS la Universitatea Titu Maiorescu: Comunicare cu impact și decizii rapide sub presiune

Astăzi, Radu Leca și Gabriel Nuță, responsabili coaching studenți, s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o sesiune aplicată.

Aceștia au vorbit cu studenții despre:

Arhitectura mesajului și puterea poveștilor

Au discutat despre cum se construiește un discurs eficient, ce influențează o audiență și cât de mult contează livrarea mesajului, nu doar conținutul. Pornind de la studiile lui Albert Mehrabian, studenții au descoperit că impactul comunicării este în mare parte non-verbal: limbaj corporal, ton al vocii, prezență.

Au analizat discursuri celebre, inclusiv cel al lui Steve Jobs („Stay hungry, stay foolish!”), pentru a înțelege rolul emoției și al autenticității.

În partea a doua, Radu Leca a lucrat cu studenții pe un exercițiu de reacție rapidă și decizie sub presiune, 50 de întrebări DA/NU care au testat atenția, controlul emoțional și capacitatea de prioritizare.

Concluzia: comunicarea clară și decizia eficientă sub presiune sunt competențe esențiale pentru integrarea socio-profesională.

Felicitări studenților pentru implicare și energie!

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

Comentarii

