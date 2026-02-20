€ 5.0974
Curs interactiv susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan. Tema întâlnirii a fost una esențială pentru orice viitor antreprenor
Data actualizării: 13:56 20 Feb 2026 | Data publicării: 10:25 20 Feb 2026

Curs interactiv susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan. Tema întâlnirii a fost una esențială pentru orice viitor antreprenor
Autor: Editor Team

compas Compas

Astăzi, studenții Universității „Titu Maiorescu” au participat la un curs interactiv susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială.

Tema întâlnirii a fost una esențială pentru orice viitor antreprenor: analiza SWOT aplicată în business.

S-a discutat în detaliu despre:

Puncte tari - ce avantaje competitive poate avea un business

Puncte slabe - ce vulnerabilități trebuie identificate și corectate

Oportunități - ce șanse oferă piața și contextul economic

Amenințări - ce riscuri pot afecta dezvoltarea afacerii


Studenții au avut ocazia să înțeleagă cum se construiește o analiză completă și realistă, un instrument strategic esențial pentru dezvoltarea unui plan de afaceri solid.


Felicitări tuturor pentru implicare și pentru interesul față de antreprenoriat!  


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

