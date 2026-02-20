Curs interactiv susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan. Tema întâlnirii a fost una esențială pentru orice viitor antreprenor

Astăzi, studenții Universității „Titu Maiorescu” au participat la un curs interactiv susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială.
Tema întâlnirii a fost una esențială pentru orice viitor antreprenor: analiza SWOT aplicată în business.
S-a discutat în detaliu despre:
Puncte tari - ce avantaje competitive poate avea un business
Puncte slabe - ce vulnerabilități trebuie identificate și corectate
Oportunități - ce șanse oferă piața și contextul economic
Amenințări - ce riscuri pot afecta dezvoltarea afacerii
Studenții au avut ocazia să înțeleagă cum se construiește o analiză completă și realistă, un instrument strategic esențial pentru dezvoltarea unui plan de afaceri solid.
Felicitări tuturor pentru implicare și pentru interesul față de antreprenoriat!
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
de Anca Murgoci