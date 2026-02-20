Curs interactiv susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan. Tema întâlnirii a fost una esențială pentru orice viitor antreprenor

Tema întâlnirii a fost una esențială pentru orice viitor antreprenor: analiza SWOT aplicată în business.

S-a discutat în detaliu despre:

Puncte tari - ce avantaje competitive poate avea un business

Puncte slabe - ce vulnerabilități trebuie identificate și corectate

Oportunități - ce șanse oferă piața și contextul economic

Amenințări - ce riscuri pot afecta dezvoltarea afacerii



Studenții au avut ocazia să înțeleagă cum se construiește o analiză completă și realistă, un instrument strategic esențial pentru dezvoltarea unui plan de afaceri solid.



Felicitări tuturor pentru implicare și pentru interesul față de antreprenoriat!



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"