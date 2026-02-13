€ 5.0943
Studenții Universității Titu Maiorescu au luat parte la activitățile zilnice dintr-o redacție de știri online
Data actualizării: 09:29 14 Feb 2026 | Data publicării: 14:29 13 Feb 2026

Studenții Universității Titu Maiorescu au luat parte la activitățile zilnice dintr-o redacție de știri online
Autor: Editor Team

studenti studenți

Astăzi, 13 februarie, studenții Universității Titu Maiorescu au luat parte la activitățile zilnice dintr-o redacție de știri online.

Cei prezenți au avut parte de o experiență inedită care, prin intermediul lui Valentin Vâlcu, Anca Murgoci, și a lui Bogdan Bolojan i-a ajutat să înțeleagă mai bine lecții esențiale de comunicare media.


În amănunt, studenții au învățat cum preluăm un comunicat de presă al unei instituții importante precum Ministerul Afacerilor Externe sau despre cum funcționează citarea într-un articol exclusiv. Cu această ocazie au mai aflat și cum este munca din spatele unui articol de presă, anume analiza unui subiect din punct de vedere al interesului public, cum găsim documente importante dar și ce presupune promovarea știrilor pe rețelele sociale cât și optimizarea SEO a articolelor.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

