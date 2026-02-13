Astăzi, 13 februarie, studenții Universității Titu Maiorescu au luat parte la activitățile zilnice dintr-o redacție de știri online.
Cei prezenți au avut parte de o experiență inedită care, prin intermediul lui Valentin Vâlcu, Anca Murgoci, și a lui Bogdan Bolojan i-a ajutat să înțeleagă mai bine lecții esențiale de comunicare media.
În amănunt, studenții au învățat cum preluăm un comunicat de presă al unei instituții importante precum Ministerul Afacerilor Externe sau despre cum funcționează citarea într-un articol exclusiv. Cu această ocazie au mai aflat și cum este munca din spatele unui articol de presă, anume analiza unui subiect din punct de vedere al interesului public, cum găsim documente importante dar și ce presupune promovarea știrilor pe rețelele sociale cât și optimizarea SEO a articolelor.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"
de Anca Murgoci