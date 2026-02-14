€ 5.0943
Data actualizării: 13:47 14 Feb 2026 | Data publicării: 11:45 14 Feb 2026

Cod galben de vânt şi ninsori viscolite în mai multe judeţe. Informare de precipitaţii şi răcire
Autor: Anca Murgoci

meteo vreme ninsoare ninsoare / arhivă

Se răcește vremea.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, privind precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, gheţuş, intensificări ale vântului şi răcire accentuată, precum şi mai multe atenţionări Cod galben de vânt şi ninsori viscolite pentru diferite zone ale ţării.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menţionat temporar vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ, cu acumulări de 10...15 l/mp şi izolat 20...30 l/mp. Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte, treptat, vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1.500 m), de 10...15 cm şi izolat în jur de 20 cm. Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) şi în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori şi lapoviţă vor fi şi în Moldova, local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5...8 cm. Pe alocuri se va forma gheţuş.

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40....60 km/h. Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest.

Va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului

De asemenea, în intervalul 15 februarie, ora 08:00 - 15 februarie, ora 14:00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului. În intervalul menţionat, în Dobrogea şi în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...60 km/h.

Totodată, în intervalul 15 februarie, ora 14:00 - 16 februarie, ora 08:00, este în vigoare o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului. În judeţele Vaslui, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...60 km/h şi izolat de 65...70 km/h.

Conform meteorologilor, în acelaşi interval (15 februarie, ora 14:00 - 16 februarie, ora 08:00) va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de ninsori viscolite şi strat de zăpadă. În judeţele Botoşani, Iaşi, în zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, precum şi în zona de munte a judeţelor Caraş Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea şi Covasna, temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5...15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea rafale de 50...60 km/h şi izolat de 70...80 km/h.

meteo
anm
ninsoare
zapada
