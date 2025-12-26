A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate

A fost emis Cod Roșu de intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h. Sunt vizate județele Caraş-Severin și Hunedoara, în zona de munte, până la ora 22:00.

În vigoare este și o avertizare generală valabil până în 29 decembrie, ora 10:00, de intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol.

”Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (26 și 27 decembrie) vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice și local în centru și sud-vest, iar duminică (28 decembrie) în toată țara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei” anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Alertă de Cod Galben

În același timp, până la ora 16:00, sâmbătă, 27 decembrie, este Cod Galbemn de intensificări ale vântului, iar la munte zăpadă viscolită: ”Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...80 km/h, iar în zona înaltă de 90....120 km/h, viscolind zăpada depusă”.