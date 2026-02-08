Vremea se răceşte simţitor. Minime de -15 grade şi ninsori. Prognoză pentru Bucureşti şi restul ţării

"Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea. Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, în aceste regiuni temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime în general între -15 și -5 grade", informează ANM.

Avertizarea meteo este valabilă până pe 10 februarie la ora 20:00.

Cum va fi vremea în Bucureşti

"Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 08.02.2026 Ora 10:00 - 09.02.2026 Ora 08:00

Valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții trecător va ploua slab, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 09.02.2026 Ora 08:00 - 10.02.2026 Ora 08:00

Vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 10.02.2026 Ora 08:00 - 10.02.2026 Ora 20:00 Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade.

În intervalul 08 februarie, ora 10 - 10 februarie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de infomare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii", mai arată ANM.