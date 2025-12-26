€ 5.0890
DCNews Vremea Zăpadă în România în ultimele zile din 2025: Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată / Zonele vizate
Data actualizării: 11:10 26 Dec 2025 | Data publicării: 10:25 26 Dec 2025

Zăpadă în România în ultimele zile din 2025: Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată / Zonele vizate
Autor: Ioan-Radu Gava

zapada masini ninsoare bucuresti Ninge în București de Crăciun. Foto: Unsplash
 

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat noi ninsori și actualizarea prognozei meteo pentru următoarele zile.

Prognoza meteorologică pentru ultimele zile din an a fost actualizată și se pare că în ultimul weekend din 2025 vom avea, din nou, un episod de vreme rea, cu zăpezi, intensificări ale vântului, gheață și polei în toată țara. Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a prezentat prognoza meteorologică pentru zilele următoare.

„În această dimineață (n.r. 26 decembrie 2025) a fost actualizată informarea meteorologică și atenționarea de cod galben. De această dată vorbim, până luni dimineață la ora 10:00, de fenomene precum intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol deoarece, pe parcursul zilei de vineri și sâmbătă, vor fi intensificări ale vântului în sud-estul țării, dar și în centru și sud-est, iar duminică în toată țara. Vitezele vor fi de 40-60 de kilometri pe oră și vor amplifica senzația de rece în condițiile în care și regimul de temperaturi e unul mai coborât comparativ cu perioada din calendar. La munte vor fi rafale de 60-80 de kilometri pe oră și zăpada va fi viscolită. 

CITEȘTE ȘI               -              Cum va fi vremea de Revelion. Prognoza meteo 31 decembrie 2025

Vor mai fi posibile ninsori în nordul, centrul și estul țării, dar și la munte, posibil strat nou de zăpadă, între 5 și 15 centimetri.

Am emis, de asemenea, trei mesaje meteorologice de cod galben și chiar de cod portocaliu. Codul portocaliu vizează zona înaltă a Carpaților Meridionali și de curbură, acolo unde vântul va sufla cu rafale de peste 110-130 de kilometri pe oră, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi redusă iar zăpada troienită. În intervalul 28 decembrie, ora 02:00 - 29 decembrie, ora 10:00.

Codurile galbene se extind. Dacă primul cod galben, de vineri de la 14:00, până sâmbătă la 16:00, vizează doar zona de munte și cea mai mare parte a Moldovei și litoralului, ulterior se menține doar în zona de munte și nordul Moldovei. Începând din 28 decembrie, de la ora 02:00, până luni dimineață la ora 10:00, se va extinde în aproape toată țara, având în vedere intensificările susținute și vitezele de 80-110 km pe oră ale vântului, plus probabilitatea ca în zona de munte să ningă viscolit. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi cuprins între 3 și 6 centimetri“, a spus, la Realitatea Plus, Elena Mateescu.

CITEȘTE ȘI                 -                 Va ninge și de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo vine cu vești bune inclusiv pentru București

Vremea în București. Elena Mateescu, prognoza meteorologică actualizată

De influența codurilor de avertizare nu va scăpa nici Capitala. În București, vremea va fi rece, cu minime ce vor coborî până la -6 grade Celsius.

„În București, astăzi (n.r. 26 decembrie 2025) va fi o vreme în general frumoasă, dar o vreme cu vânt de 30 km/h, o maximă în jurul a 2-3 grade. Noaptea va fi una friguroasă și vom înregistra -6 grade Celsius. În această dimineață am înregistrat -7 grade Celsius.

În următoarele zile, chiar dacă temperaturile, la nivelul maximelor, vor mai crește ușor și vor fi pozitive, minimele rămân în continuare negative“, a mai zis, la Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului

elena mateescu
zapada
anm
meteo
