DCNews Vremea Cod Galben de ceață în patru județe din țară. ANM, zonele vizate
Data actualizării: 10:04 10 Ian 2026 | Data publicării: 09:13 10 Ian 2026

Cod Galben de ceață în patru județe din țară. ANM, zonele vizate
Autor: Iulia Horovei

cod galben de ceata Ceață densă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media

ANM a emis, sâmbătă, 10 ianuarie, o avertizare nowcasting Cod Galben de ceață pentru patru județe din țară.

 

ANM: Ceața se extinde

UPDATE: ANM a actualizat lista localităților afectate de ceață din județul Timiș. Astfel, până la ora 11:00, este valabilă avertizarea Cod Galben în localitățile: Timișoara, Sânnicolau Mare, Recaș, Buziaș, Săcălaz, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Liebling, Lovrin, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Topolovățu Mare, Cenei, Sacoșu Turcesc, Pișchia, Tomnatic, Șandra, Boldur, Șag, Saravale, Dumbrăvița, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Dudeștii Noi, Gottlob, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Parța, Bucovăț, Valcani, Brestovăț.

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Știre inițială

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineață, o avertizare nowcasting Cod Galben de ceață pentru patru județe din țară.

Cod Galben de ceață în Caraş-Severin, Arad, Bihor și Timiș

Avertizarea este valabilă sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 08:50 până la ora 11:00 în județele:

Caraş-Severin: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Berzovia, Turnu Ruieni, Slatina-Timiș, Carașova, Bucoșnița, Obreja, Armeniș, Lupac, Păltiniș, Măureni, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ramna, Ticvaniu Mare, Bolvașnița, Copăcele, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Ocna de Fier, Brebu Nou;

Arad: Chișineu-Criș, Apateu, Sintea Mare, Mișca, Craiva, Cermei, Șepreuș, Socodor, Pilu, Zerind;

Bihor: Salonta, Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Ceica, Holod, Avram Iancu, Cociuba Mare, Șoimi, Tulca, Olcea, Lăzăreni, Husasău de Tinca, Cefa, Căpâlna, Mădăraș, Sâmbăta, Mădăras;

Timiş: Deta, Gătaia, Jamu Mare, Denta, Banloc, Moravița, Birda, Livezile, Giera.

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Citește și: Vreme extremă în România cu ger și ninsori. Elena Mateescu (ANM): Va fi deosebit de rece în toate regiunile până la această dată

