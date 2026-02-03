€ 5.0959
Data actualizării: 13:42 03 Feb 2026 | Data publicării: 12:29 03 Feb 2026

Cod galben de ger în 24 de județe și București. Când se încălzește
Autor: Anca Murgoci

zapada iarna iarnă

Cod galben de ger în 24 de județe și București, până miercuri dimineața.

Administrația Națională de Meteorologie a emis două Coduri galbene de ger pentru 24 de județe și municipiul București, valabile până miercuri dimineața, și o informare de vreme deosebit de rece și intensificări ale vântului pentru toată țara, valabilă până joi seara.

Potrivit meteorologilor, marți, până la ora 20:00, în Oltenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

Se vor afla sub Cod galben de ger județele Botoșani, Iași, Vaslui, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Argeș, Teleorman, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți și municipiul București, integral, și parțial județele Suceava și Neamț.

De asemenea, de marți, ora 20:00, până miercuri, ora 10:00, în Moldova, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori minime ce se vor încadra în general între -9 și -6 grade. Codul galben vizează aceleași județe, mai puțin Constanța și Tulcea. Atenționarea va include însă și județele Vrancea și Bacău, parțial, și Galați și Buzău, integral.

E în vigoare o informare de intensificări ale vântului

Totodată, până joi, la ora 20:00, este în vigoare o informare de intensificări ale vântului, trecător ninsoare viscolită la altitudini de peste 1.700 metri la munte, polei și ghețuș.

Pe parcursul zilei de marți (3 februarie) vremea se va menține deosebit de rece local în regiunile sudice și estice. Astfel, în aceste zone, temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 0 grade, iar cele minime în general între -9 și -3 grade.

Din seara zilei de marți, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineața (4 februarie) și în cele estice, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 metri rafalele vor depăși 70 - 80 km/h, trecător viscolind ninsoarea.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi sub formă de ploaie în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, mixte în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului, se va forma polei sau ghețuș. 

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce avem valuri de frig într-o lume care se încălzește. Explicația Roxanei Bojariu (ANM) / video 

meteo
zapada
ninsoare
iarna
